Fauci cree que hay que seguir aplicando dos dosis de la vacuna de Pfizer y Moderna contra el covid-19: estas son sus razones

Aunque algunos expertos y voces influyentes plantean que se suministre en Estados Unidos una sola dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna contra el coronavirus con el fin de tener un mayor número de personas protegidas, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos , doctor Anthony Fauci, dice entender el planteamiento pero no lo comparte.

En una entrevista con el diario The Wahington Post, Fauci insistió en que debe mantenerse la estrategia seguida hasta ahora en el país no solo para garantizar resultados óptimos si no también para ser coherentes con el mensaje. Sería confuso decirle ahora a la población que "hemos cambiado de opinión".