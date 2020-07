"Esto no es broma": el mensaje público de arrepentimiento de un hombre con coronavirus un día antes de morir

Antes de morir el 21 de junio, Tommy Macias, un camionero de Lake Elsinore, en California, alcanzó a describir su experiencia en las redes sociales luego de haber contraído el coronavirus en una fiesta a la que asistió y, al mismo tiempo, lanzar un mensaje público sobre el uso de las máscaras faciales y la práctica del distanciamiento social.

“Algunos de ustedes lo saben, pero la mayoría no. Cometí la estupidez y salí hace algunas semanas y contraje el coronavirus. El lunes me hice la prueba y fui confirmado el jueves. Debido a mi estupidez me puse en peligro a mí, la salud de mi madre y hermanas y mi familia”, escribió Tommy, un camionero de 51 años. “Esta ha sido una experiencia dolorosa". El mensaje original de Tommy Macías fue replicado en Facebook por el pastor Melvin Valiente, de First Baptist Church de Maywood, California, antes de ser eliminado.

Gustavo López, cuñado del camionero, reveló a Univision Noticias que doce días antes del fallecimiento de Tommy, este lo había visitado en su casa de Wildomar, California, donde conversó con su esposa, Verónica López, una cuñada y su suegra. A pesar del contacto directo con Tommy, ellas están bien de salud.

“Él estaba sudando y tenía un poco de tos”, dijo Gustavo. “Se le veía preocupado; no era el mismo, porque él siempre era el alma de las reuniones, el hombre simpático que hacía chistes de cualquier situación, la buena persona que ayudaba a todo el mundo”.

Tommy Macías fue camionero desde que salió de la secundaria. Sufría de obesidad y diabetes y había estado refugiado en su casa, a causa de la pandemia, en la ciudad de Lake Elsinore, al sureste de Los Ángeles, en el condado de Riverside. Pero cuando se levantaron las restricciones de permanecer en casa, él decidió ir a una fiesta con algunos amigos.

El 15 de junio se sometió a una prueba y tres días después fue diagnosticado positivo con el covid-19.

De acuerdo con Gustavo López, su cuñado se sintió mejor durante tres días, pero en la mañana del domingo 21 de junio cambió todo.

“Todo empeoró; le llamó a su mamá, Hilda Martínez; le dijo que no se sentía bien y ella le dijo que llamara a una ambulancia”, contó Gustavo López. “El falleció a las 9:00 p.m.”.

Antes de su fallecimiento, Tommy tuvo la oportunidad de despedirse de su hermana Verónica, la esposa de Gustavo.

“Dijo que pensaba que se iba a morir y yo le decía, no hables así”, comentó Verónica López a Univision Noticias. “Me dijo lo que quería que se hiciera con sus cosas; yo le decía que lo veríamos cuando saliera del hospital; lo mismo le comentó dijo a mi hermana Norma”.

De acuerdo con Verónica, a su hermano le gustaban los botes para navegar con sus amigos en Lake Elsinore de California y el Lago Havasu, en Arizona.



Expresó que el mejor recuerdo que tiene de Tommy se remonta al año 2005. Ella requería la donación de un riñón.

“Yo tenía una enfermedad que me había dañado los riñones; estaba en diálisis y él (Tommy) fue el primero que quiso hacerse las pruebas para donarme uno de sus riñones”, dijo Verónica. “Se molestó porque, aunque era compatible conmigo, los doctores le dijeron que no, porque él sufría de alta presión sanguínea y no podía ser donante”.

Michelle King, portavoz de la Oficina de Registros Vitales del Condado de Riverside confirmó a Univision Noticias que Tommy Macías murió por el coronavirus.





"Se puede controlar la pandemia en 200 días"

“El gobierno tiene la responsabilidad de proteger a los ciudadanos y cada ciudadano tiene que responder a la obligación de llevar una máscara para protección personal y de los demás”, dijo a Univision Noticias el doctor George Rutherford, profesor de epidemiología y bioestadística de la Universidad de California San Francisco (UCSF).

El científico indicó que si bien se ha determinado que el cierre de focos de infección como bares o restaurantes pueden ayudar, cada individuo tiene la responsabilidad de proteger a toda la sociedad en general, y el uso de la máscara “es la respuesta más sencilla para eliminar la propagación de la enfermedad.

“Si lo hacemos, en 200 días desaparece el virus”, afirmó. “Digo esto porque tenemos modelos en grandes áreas geográficas que estiman el impacto positivo de llevar puesta una máscara, aparte del distanciamiento social y lavado frecuente de las manos con agua y jabón”.

Similar recomendación hizo Tommy Macías, antes de morir, en su mensaje de Facebook.: “Esto no es un juego. Si tienes que salir usa una máscara y practica el distanciamiento social. No seas un idiota como yo…Gracias a todos mis amigos que me trajeron comida, y a todos los que me han apoyado… Espero que con la ayuda de Dios pueda sobrevivir a esto”.

Los familiares de Tommy Macias han pedido ayuda para sufragar los gastos del sepelio, a través de una cuenta GoFundMe, que se encuentra aquí.