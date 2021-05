Estados Unidos pide a la OMS ampliar la investigación sobre el origen del coronavirus ante el resurgimiento de dudas

"El propósito de esta investigación no es asignar responsabilidades, sino confiar en la ciencia, para encontrar el origen del virus y la epidemia para ayudarnos a todos a evitar que una catástrofe global de este tipo vuelva a ocurrir", sostuvo Jeremy Konyndyk.

Tesis de accidente de laboratorio gana tracción

Un reporte de inteligencia estadounidense divulgado este lunes por el diario The Wall Street Journal reveló que en noviembre de 2019, poco antes de que estallara la pandemia del coronavirus, tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan, en China , se enfermaron con síntomas similares a los del covid-19 .

Pero aunque la lista de personas que apoyan la tesis de un origen animal del coronavirus no se ha movido, "la de personas que sugieren que pudo haber salido de un laboratorio siguió creciendo", dijo Scott Gottlieb, exjefe de la Agencia Estadounidense de Medicamentos de Estados Unidos (FDA) a la cadena CNBC .

Pero lo que se denomina "el huésped intermediario", es decir, el animal del cual se transmitió el virus a los humanos, aún no se ha descubierto. "Y no porque no se haya buscado", añadió.