La esperanza de vida general cayó un año y medio en 2020 en EEUU; negros e hispanos perdieron tres años

Una caída de un año y medio en la esperanza de vida en apenas 12 meses no se observaba en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial y el impacto desproporcionado que ha tenido la pandemia en diferentes grupos poblacionales se hace evidente en esta disminución: mientras para los blancos la pérdida de esperanza de vida fue de 1.2 años, para los afroestadounidenses fue de 2.9 y para los latinos de tres años, a pesar de haber tenido antes una esperanza de vida superior a los negros o blancos no hispanos. Otros grupos como los asiáticos-estadounidenses no fueron incluidos en el informe.