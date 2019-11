“Es un problema en ascenso”: recientes suicidios de estudiantes encienden las alarmas de una universidad de California

LOS ÁNGELES, California .- Durante la madrugada del 4 de septiembre, varios policías llegaron a la casa de la fraternidad Tau Kappa Epsilon de la Universidad del Sur de California (USC), un colegio privado que se localiza en el centro de Los Ángeles. En el lugar encontraron sin vida al estudiante Benjamin Garrett Duma. La investigación concluyó que el joven se suicidó por un motivo que no ha sido revelado.

Los padres de más de 45,000 alumnos recibieron una carta este fin de semana en la cual se subraya que no todas las ocho muertes recientes se debieron a suicidios.

“Estas trágicas pérdidas son el resultado de varias causas. En algunos casos todavía no se ha determinado la causa de muerte y en otros los familiares no quieren que los detalles sean revelados”, señala la misiva con fecha del 10 de noviembre y firmada por la presidenta de la universidad Carol L. Foltz y otros directivos.

La madre de un estudiante que cursa el quinto semestre de una carrera de ingeniería en USC dijo a Univision Noticias que su hijo le ha comentado que muchos estudiantes muestran síntomas de depresión y angustia psicológica, pero no reciben ayuda “sino que permanecen solos y aislados en los dormitorios”. Una amiga de su hijo estaba en esa situación, afirmó.

“Como madre me siento preocupada por el incremento de la tasa de muertes juveniles en USC. Debe hacerse un esfuerzo por atender y prevenir el problema mejorando los servicios de bienestar emocional de los estudiantes”, dijo la madre, quien pidió el anonimato para evitar represalias de la escuela.

Muertes en universidades de la Costa Este

Por su parte, el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y Harvard registraron el segundo número más alto de suicidios de la región en ese tiempo. Mientras que tres estudiantes de la Universidad de Boston se quitaron la vida en 2016 y otros tres del Instituto de Tecnología de Wentworth lo hicieron en 2015.

Estudiantes LGBTQ, los más vulnerables

La doctora Van Orman, de la Universidad del Sur de California, afirmó que han realizado charlas grupales y actividades religiosas con alumnos que conocen a compañeros que han muerto por suicidio o por otras causas.

Desde 2016, cada ciclo escolar ha finalizado con entre 4 y 12 fallecimientos. La escuela no dio cifras sobre cuántos alumnos se quitaron la vida, señalando que en ocasiones no logran confirmarlo o los deudos piden que no se revelen detalles de las muertes.