En EEUU, otro virus debería preocupar mucho más que el de China

En los últimos meses, la influenza se ha cobrado la vida de al menos 39 niños . "Cuando pensamos en el peligro relativo de este nuevo coronavirus y de la influenza, simplemente no hay comparación ", explicó el doctor William Schaffner, profesor de medicina preventiva y política de salud en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt.

" La influenza rara vez recibe este tipo de atención, a pesar que mata a más estadounidenses cada año que cualquier otro virus", dijo el doctor Peter Hotez, profesor de pediatría, virología molecular y microbiología en el Baylor College of Medicine de Houston.

Y, sin embargo, los estadounidenses no están particularmente preocupados.

Virus que inspiran terror

Si las personas no le tienen miedo a la gripe, quizás sea porque están acostumbrados a las advertencias anuales. Para ellos, la gripe es una noticia vieja. Sin embargo, los virus que llevan nombres de lugares lejanos, como el ébola, el virus del Zika y el virus de Wuhan, inspiran terror.

Algunas personas pueden preocuparse menos por la gripe porque hay una vacuna, cuya protección ha oscilado entre el 19% y el 60% en los últimos años. Simplemente tener la opción de recibirla o no puede dar a las personas una ilusión de control, dijo Schaffner.

Debido a que el virus Wuhan es nuevo, los humanos no tienen anticuerpos que los protejan. Los médicos no han tenido tiempo de desarrollar tratamientos o vacunas.

La gran pregunta, hasta ahora desconocida, es con qué facilidad se transmite el virus de una persona infectada a otras. La semana del 20 de enero, la OMS optó por no declarar el brote de Wuhan como una emergencia sanitaria internacional. Pero advierten que el brote no ha alcanzado su punto máximo. Cada paciente con el nuevo coronavirus parece estar infectando a al menos otras dos personas.

En comparación, los pacientes con SRAS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo) propagan la infección a un promedio de dos a cuatro personas. Cada paciente con sarampión, uno de los virus más contagiosos conocidos por la ciencia, infecta de 12 a 18 personas no vacunadas.

Hotez, que está trabajando para desarrollar vacunas contra enfermedades olvidadas, dijo que le preocupan los niños no vacunados. La mayoría de los que mueren por la gripe no fueron vacunados, dijo. Y muchos eran sanos. " Si estás preocupado por tu salud, vacúnate contra la gripe", dijo Hotez. "No es demasiado tarde".