El inquietante suicidio de un pastor de California que ayudaba a que otros no se quitaran la vida

LOS ÁNGELES, California.- “Amar a Jesús no siempre cura los pensamientos suicidas. Amar a Jesús no siempre cura la depresión”, tuiteó el lunes Jarrid Wilson, pastor de una iglesia de California y fundador de un grupo que ayuda a personas que lidian con la depresión y con ideas de quitarse la vida.

“No más dolor, mi Jerry, no más lucha. Estás completo y finalmente eres libre. El suicidio y la depresión te alimentaron con las peores mentiras, pero tú sabías la verdad de Jesús y yo sé que ahora mismo estás a su diestra”.

“Algunas veces las personas pueden pensar que como pastores o líderes espirituales estamos de alguna manera por encima del dolor y las luchas de la gente común. Somos los que, se supone, tenemos todas las respuestas. Pero no es así”, reflexionó en un blog Greg Laurie, el fundador de la iglesia Harvest Christian Fellowship, donde Wilson era pastor asociado.

Luchando con su salud mental

Wilson se unió hace 18 meses como pastor asociado a la congregación Harvest Christian Fellowship en Riverside. A la par, él y su esposa fundaron el grupo Anthem of Hope, que ayuda a personas que lidian con la depresión y los pensamientos suicidas.

En una entrevista en 2007, el pastor aseguró: “algunos de los santos más brillantes de Dios trataron con la depresión más oscura. Lo que tenemos que entender es que solo porque estás lidiando con depresión o pensamientos suicidas no significa que seas menos creyente o cristiano que cualquier otra persona ".

“Crear límites con personas que son enemigas de tu paz mental es crucial. No importa si son familiares. No importa si son amigos cercanos. No importa si van a tu iglesia. Es 100% posible amar a las personas desde la distancia. Si la forma en que alguien te trata afecta constantemente tu paz personal, debes establecer límites, sin importar cuán drásticos sean esos límites”, expresó Wilson.