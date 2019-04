¿Por qué se suicidan nuestros hijos? El caso de Fernado, un chico de 15 años

“Cuando lo encontramos mi primera pregunta fue porqué estaba sin ropa. De momento me puse en shock, y después quise tomarle el pulso”, dijo Irene Rojas, la madre de la víctima. “Cuando me agacho para ver el pulso en sus manos, me doy cuenta de que estaba golpeado, morado en las piernas y en el estómago, incluso una patada como que alguien lo pateó”.

"Él me dijo: quiero pintar mi recámara de color naranja, contó su padre Adolfo sobre un diálogo que mantuvo con su hijo días antes. A lo que le respondió: "¿Fernando estás bien de la cabeza?, ¿ese color?". "Ese color es hermoso, muy bonito", le respondió contundentemente el chico. El padre no supo a qué se refería su hijo. Días después se enteró de que el color naranja representaba la lucha contra el bullying.

“Todos los días que llegaba, él me decía soy muy fuerte. Quizás era una señal para decirme que era débil, pero él me lo quería decir en sentido contrario. Hoy me doy cuenta que quizás no presté atención”, se cuestiona su mamá Irene, quién también asegura que quizás lo ocultaba para “no preocuparlos”.