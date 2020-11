El creador de la vacuna de Pfizer pronostica que no tendremos un invierno normal sino hasta 2021

Pero antes de cantar victoria por su propia creación, Şahin advierte que "este invierno será duro" , aún cuando se empiece a suministrar la vacuna este mismo año, pues inicialmente "no tendrá un gran impacto en el número de casos", expresó el científico, en una entrevista para el programa de Andrew Mar de BBC One este domingo.

Uğur Şahin, uno de sus creadores, espera que a medida que se vayan poniendo las vacunas, estas sean capaces de reducir la tranmisión entre las personas, pero además, en caso de que la inmunidad no logre impedir una infección por coronavirus, la vacuna ayudaría a detener el desarrollo de síntomas a partir de los anticuerpos y células T que genera.

"Estoy muy seguro de que la transmisión entre personas se reducirá con una vacuna tan eficaz, tal vez no en un 90%, pero tal vez en un 50%, no debemos olvidar que incluso eso podría resultar en una reducción drástica de la propagación de la pandemia", dijo el científico.

Un reto de producción y distribución

Sin fondos de Washington

En la entrevista para BBC este domingo Ugur Sahin aseguró que su empresa, BioNTech, no recibió ningún apoyo del gobierno de Estados Unidos, algo que desmiente las afirmaciones del presidente Donald Trump, quien hace dos días sugirió públicamente que el anuncio de Pfizer de la efectividad de "su vacuna contra el virus chino" era resultado directo de la 'Operación Velocidad de la Luz' de la Casa Blanca.

Pero no solo Sahin y su compañía alemana BioNTech aseguraron no estar vinculados con Washington, también lo hicieron sus socios de Pfizer Inc. una empresa estadounidense.