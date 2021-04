Estudio revela que adultos entre 50 y 60 años que duermen poco tienen mayor riesgo de demencia

Durante décadas se ha estudiado la relación del sueño con los padecimientos neurológicos. Sin embargo, el extenso estudio titulado Association of sleep duration in middle and old age with incidence of dementia (La relación de la duración del sueño en la edad media adulta y la senectud con la incidencia de demencia) sugiere que existe un alto riesgo de padecer la enfermedad si se duerme menos de seis horas diarias.