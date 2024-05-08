Asocian el consumo de aceite de oliva a un menor riesgo de morir por demencia

Un estudio publicado esta semana por el sitio especializado Jama Network Open encontró que en los adultos estadounidenses, particularmente en las mujeres, consumir más aceite de oliva se asocia con un menor riesgo de mortalidad relacionada con la demencia, independientemente de la calidad de la dieta.

Según el estudio llevado a cabo por científicos de la Universidad de Harvard, sustituir la ingesta de margarina y mayonesa por aceite de oliva se asoció con un menor riesgo de mortalidad por demencia y "puede ser una estrategia potencial para mejorar la longevidad sin demencia".

Los hallazgos amplían las recomendaciones dietéticas actuales sobre la elección de aceite de oliva y otros aceites vegetales al contexto de la salud cognitiva y la mortalidad relacionada.

En la investigación participaron 92,383 adultos -60,582 mujeres y 31,801 hombres- que fueron observados a lo largo de 28 años. El hallazgo más destacado es que al consumir un poco más de media cucharada de aceite de oliva cada día se estableció un riesgo 28% menor de muerte relacionada con la demencia en comparación con aquellos que nunca o rara vez consumieron el aceite.

El estudio examinó datos entre 1990 a 2018 y evaluó el consumo de aceite de oliva cada cuatro años.

Aceite de oliva y salud cognitiva

"Más allá de la salud del corazón, l os hallazgos amplían las recomendaciones dietéticas actuales de elegir aceite de oliva y otros aceites vegetales para la salud cognitiva", escribieron los autores.

El aceite de oliva contiene altos niveles de las llamadas grasas saludables (ácidos grasos monoinsaturados) junto con vitamina E y polifenoles, que son compuestos de origen vegetal que pueden ayudar a proteger el cuerpo de la diabetes tipo 2, las enfermedades cardíacas y algunos cánceres. También ayudan a la digestión y apoyan la salud del cerebro.

"El consumo de aceite de oliva puede reducir la mortalidad por demencia al mejorar la salud vascular. Varios ensayos clínicos respaldan el efecto del aceite de oliva en la reducción de las enfermedades cardiovasculares mediante la mejora de la función endotelial, la coagulación, el metabolismo de los lípidos, el estrés oxidativo, la agregación plaquetaria y la disminución de la inflamación", señala la investigación.

"Nuestro estudio refuerza las pautas dietéticas que recomiendan aceites vegetales como el aceite de oliva y sugiere que estas recomendaciones no sólo apoyan la salud del corazón, sino también potencialmente la salud del cerebro", dijo la coautora del estudio Anne-Julie Tessier, investigadora asociada en nutrición en el T.H. Chan School of Public Health, en un comunicado de prensa.

"Optar por aceite de oliva, un producto natural, en lugar de grasas como la margarina y la mayonesa comercial, es una opción segura y puede reducir el riesgo de demencia mortal", aseveró.