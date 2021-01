Una pandemia descontrolada y una agencia resquebrajada: los retos que asume la nueva directora de los CDC

El reto es abismal y ella lo sabe. El país acaba de sobrepasar los 24 millones de contagios y 400,000 muertes por el nuevo coronavirus y hay quienes temen que aún no se haya tocado fondo pues una cepa más trasmisible podría complicar el panorama en los próximos meses.

Si bien no ha trabajado directamente en una agencia de salud pública hasta ahora, es ampliamente respetada por la comunidad médica y su nombramiento fue aplaudido por sus pares.

"Decir la verdad por más oscura que sea"

A su predecesor, Robert Redfield, se le ha criticado por no haber defendido lo suficiente a la agencia y sus principios. “No estuvo dispuesto a renunciar cuando fue necesario o a ser despedido por defender sus principios”, dice a Associated Press David Holtgrave, quien trabajó en los CDC y ahora es decano de la escuela de salud pública de la Universidad del Estado de Nueva York en Albany.

En una entrevista ‘de salida’ con el New York Times, Redfield asegura que defendió a la agencia “en cada giro” y que nunca cedió. “Hay gente que me pregunta que por qué no le dije esto al presidente o aquello (…) Algunas personas sólo estarán satisfechas si criticas personalmente al presidente, pero yo soy un tipo que sigue la cadena de comando”.