Enfermedades Infecciosas

Detectan un caso de peste bubónica en California

Se cree que la persona pudo ser infectada por la mordedura de una pulga mientras acampaba en la zona del sur del lago.

Video Un hombre muere por peste negra en Arizona: es el primer caso de 2025 en Estados Unidos

Una persona residente en el sur del Lago Tahoe resultó positiva a una infección por peste, confirmó el condado de El Dorado, en California.

La persona, no identificada, se encuentra bajo cuidado médico y recuperándose en su casa, afirmaron las autoridades.

Se cree que se pudo infectó por la mordedura de una pulga mientras acampaba en la zona del sur del Lago, aunque la situación está siendo investigada por las autoridades sanitarias.

"La peste está de forma natural en muchas partes de California, incluyendo áreas elevadas en el condado de El Dorado", indicó Kyle Fliflet, director interino de Salud Pública de la localidad, en un comunicado.

"Es importante que las personas tomen precauciones para sí mismas y sus mascotas cuando se hallen en el campo, especialmente en actividades como caminar, escalar o acampar en áreas donde hay roedores salvajes presentes", señaló Fliflet

El Centro para el Contro de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), explica que "la peste es una enfermedad potencialmente mortal causada por la bacteria Yersinia pestis, que se da de forma natural en zonas del oeste de Estados Unidos, donde circula entre roedores salvajes y otros animales".

La enfermedad puede curarse con antibióticos, pero el tratamiento debe administrarse rápidamente.

"La vigilancia animal del Departamento de Salud Pública de California arrojó entre 2021 y 2024 un total de 41 roedores (ardillas) con evidencia de exposición a la peste", indicó el condado de El Dorado.

A la fecha, en 2025, cuatro roedores han resultado positivos a la plaga, todos en la cuenca de Tahoe.

Los casos de infección en humanos son "muy raros", afirma el comunicado. Previo a este caso, hubo otra infección en 2020, probablemente expuesto a infección al sur del Lago Tahoe, y dos casos en 2015 de personas con peste transmitida por roedores infectados, o sus pulgas, en el Parque Nacional Yosemite, los primeros desde 2006 en el estado.

La peste mató a millones de personas en Europa durante la Edad Media. En la actualidad es una enfermedad rara pero persistente en áreas rurales de Estados Unidos, y ciertas regiones de África y Asia.

