Cambiar Ciudad
Salud pública

Muere una persona por una infección de la "ameba comecerebros" en Carolina del Sur

Un paciente del Hospital de Niños Prisma Health en Carolina del Sur, cuya identidad o edad no fue revelada, falleció tras una infección causada por la ameba Naegleria flowleri, conocida comúnmente como la 'ameba comecerebros'. Es el primer caso reportado en el estado desde 2016.

Univision picture
Por:Univision
Video Bacteria come carne deja al menos cuatro muertos en Florida: te explicamos cómo prevenir el contagio

Un paciente del Hospital de Niños Prisma Health, en la ciudad de Columbia, en Carolina del Sur, falleció este martes por una meningoencefalitis causada por una infección de la llamada 'ameba comecerebros', informó la institución médica.

La víctima, de la que no se suministraron datos personales o edad, se cree que estuvo expuesta a la extraña pero mortal ameba en el lago Murray, de acuerdo con el Departamento de Salud del estado.

PUBLICIDAD

"Esta ameba infecta el cerebro y lo inflama. La mayoría de los casos ocurridos en Estados Unidos son mortales", afirmó la doctora Anna-Kathryn Burch, reseñada por WLTX News 19.

Las autoridades sanitarias del estado informaron que este es el primer caso en Carolina del Sur desde 2016. A nivel nacional, solo se han reportado 167 casos desde 1962.

Más sobre Salud pública

Los riesgos a la salud pública y la "inmunidad de rebaño" que supone eliminar los mandatos de vacunación en Florida
5 mins

Los riesgos a la salud pública y la "inmunidad de rebaño" que supone eliminar los mandatos de vacunación en Florida

Salud
Kennedy Jr. cancela $500 millones en fondos para el desarrollo de vacunas en Estados Unidos
2 mins

Kennedy Jr. cancela $500 millones en fondos para el desarrollo de vacunas en Estados Unidos

Salud
Panel de vacunas de Kennedy genera alarma por su plan de revisar el calendario de vacunación infantil
7 mins

Panel de vacunas de Kennedy genera alarma por su plan de revisar el calendario de vacunación infantil

Salud
La polémica por el informe "MAHA", el reporte de salud infantil que publicó Robert F. Kennedy Jr. con citas de estudios que no existen
4 mins

La polémica por el informe "MAHA", el reporte de salud infantil que publicó Robert F. Kennedy Jr. con citas de estudios que no existen

Salud
Gobierno de Trump limita el acceso a vacunas contra el covid-19: ¿quiénes podrán recibirla ahora?
6 mins

Gobierno de Trump limita el acceso a vacunas contra el covid-19: ¿quiénes podrán recibirla ahora?

Salud
Cae por primera vez en más de una década la tasa de obesidad entre adultos
3 mins

Cae por primera vez en más de una década la tasa de obesidad entre adultos

Salud
En el día de la prevención del suicidio, estas son las recomendaciones de la OMS para tratar de evitarlos
3 mins

En el día de la prevención del suicidio, estas son las recomendaciones de la OMS para tratar de evitarlos

Salud
7 claves para entender qué es el virus oropouche o "fiebre del perezoso" tras los primeros casos detectados en EEUU
3 mins

7 claves para entender qué es el virus oropouche o "fiebre del perezoso" tras los primeros casos detectados en EEUU

Salud
Qué es la encefalitis equina oriental, la peligrosa y rara enfermedad transmitida por mosquitos que ya dejó un muerto en EEUU
3 mins

Qué es la encefalitis equina oriental, la peligrosa y rara enfermedad transmitida por mosquitos que ya dejó un muerto en EEUU

Salud
El nuevo uso de un medicamento contra el VIH que asombra a la comunidad médica: "Lo más cerca a una vacuna"
5 mins

El nuevo uso de un medicamento contra el VIH que asombra a la comunidad médica: "Lo más cerca a una vacuna"

Salud

El Centro para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), explica que la meningoencefalitis por ameba es rara. Es causada por la Naegleria fowleri, un organismo viviente unicelular. Vive en aguas frescas tibias y en el suelo.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

La Meningoencefalitis Amebiana Primaria (MAP), es una condición difícil de diagnosticar y aunque los médicos pueden intentar tratar la infección con distintas medicinas, "suele ser mortal", indica el CDC.

La muerte usualmente ocurre dentro de los cinco primeros días desde el inicio de los síntomas, que pueden incluir dolor de cabeza, fiebre, náuseas y vómitos. La PAM progresa rápidamente.

La mayoría de las infecciones suceden luego de que las personas nada o sumergen sus cabezas bajo el agua en cuerpos acuáticos donde viva la ameba, que viaja a través de la nariz hacia el cerebro. Allí destruye el tejido cerebral, causando la inflamación del cerebro.

Los CDC subrayan que la infección no se propaga bebiendo agua contaminada ni de una persona enferma a otra sana.

En Estados Unidos, la mayoría de las infecciones están relacionadas con el nado en los estados del sur, aunque se ha observado una expansión en la presencia de la ameba hacia el norte a medida que el clima se calienta.

PUBLICIDAD

Vea también:

Video Un hombre muere por peste negra en Arizona: es el primer caso de 2025 en Estados Unidos
Relacionados:
Salud públicaInfeccionesCarolina del SurEnfermedades Infecciosas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX