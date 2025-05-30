El brote de salmonela asociado a pepinos que ha dejado decenas de contagiados en 18 estados

Video Paciente hispano recibe el primer trasplante de vejiga del mundo: así fue el histórico procedimiento

Casi cuatro docenas de personas en 18 estados han enfermado en un brote creciente de intoxicación alimentaria por salmonela, relacionado con el retiro del mercado de pepinos enviados a restaurantes, hospitales, cruceros y supermercados, incluyendo tiendas de Target, informaron este viernes funcionarios federales de salud.

Al menos 16 personas han sido hospitalizadas tras consumir pepinos producidos por Bedner Growers, con sede en Florida, y distribuidos por Fresh Start Produce Sales, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC).

Los pepinos se vendieron entre el 29 de abril y el 19 de mayo.

Los CDC investigan varias cepas de salmonela

El brote incluye reportes de personas enfermas en seis cruceros diferentes que zarparon de puertos estadounidenses entre finales de marzo y mediados de abril, indican los CDC.

Es probable que el número real de personas enfermas sea mucho mayor y que el brote podría afectar a más estados, señalaron las autoridades.

Varias empresas han retirado del mercado pepinos enteros y pepinos utilizados en una variedad de sándwiches, salsas y otros alimentos relacionados con el brote.

Target retiró del mercado docenas de productos, incluyendo pepinos enteros, ensaladas y rollos de verduras.

El brote se detectó durante una inspección de seguimiento en abril tras un brote de 2024 que enfermó a 551 personas y provocó 155 hospitalizaciones en 34 estados y Washington, DC.

En dicho brote, los investigadores encontraron bacterias de salmonela vinculadas a muchas de las enfermedades en agua de canal sin tratar utilizada en granjas operadas por Bedner Growers y Thomas Produce Company.

Como parte de la nueva investigación, funcionarios de la FDA encontraron salmonela en una muestra de pepinos de Bedner Growers en un centro de distribución en Pensilvania.

Esa muestra coincidía con la cepa de salmonela que enfermó a las personas.

Además, se detectaron "varias otras cepas" de salmonela que coinciden con las muestras de una base de datos gubernamental. Los funcionarios de los CDC están trabajando para determinar si otras enfermedades en personas coinciden con esas cepas.

Los síntomas de intoxicación por salmonela incluyen diarrea, fiebre, vómitos intensos, deshidratación y calambres estomacales.

La mayoría de las personas que se enferman se recuperan en una semana. Las infecciones pueden ser graves en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados, quienes pueden requerir hospitalización.

