En defensa del llanto: cosas que quizá no sabías sobre las lágrimas

La festividad del Día de Muertos para recordar a los difuntos quedó trastocada en México, al igual que en otros lugares, por la pandemia, con cementerios cerrados, desfiles cancelados y familias que no lograron reunirse con sus seres queridos.

Sin embargo, esto no impidió que un pueblo adaptara su tradicional concurso de plañideras a la era virtual, invitando a los participantes a llorar a moco tendido. En video, eso sí. En lugar de inspirarse en un ser querido, una de las concursantes eligió pensar en este año 2020 para echarse a llorar desconsoladamente. “Si no le lloras a 2020, no le lloras a nada”, dijo. Un sentimiento compartido por la que suscribe.