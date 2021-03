Los alcances de la pandemia: el coronavirus mató a 400,000 personas en EEUU durante 2020, el mayor incremento en más de un siglo

Una previsión de Associated Press dibujaba hace semanas que las muertes causadas por el coronavirus implicarían un alza inédita en los récords de fallecimientos del país. El nuevo informe confirma las peores sospechas.

Buenas noticias, pero momento crítico

El cambio estacional, entre las razones



Aunque por primera vez en meses Estados Unidos ya no ocupa el sitio número uno en cuanto al ritmo de contagios (que ahora ocupa Brasil), los expertos advirtieron que no solo la vacunación ha causado la baja, sino también el cambio estacional. El temor de los CDC es que EEUU atraviese de nuevo por una suerte de “meseta” en el número de casos, como ocurrió en el verano de 2020, y que ello cause una sensación de falsa seguridad que podría llevar a una cuarta ola, tan trágica como la que siguió a esos meses del año pasado y que contribuyó en gran parte a que el país superara los 529,000 fallecidos por la enfermedad.