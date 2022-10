Cómo proteger a tu bebé del VSR y otros virus respiratorios que tienen desbordados los hospitales de EEUU

Pedirle a alguien (especialmente si es un familiar o amigo) que no se le acerque tanto a tu bebé o no lo le bese las manitos es incómodo. Yo no siempre he sido capaz de hacerlo o por vergüenza o 'buena educación', pero cada vez más intento que eso no me frene. Después de todo, mucho mayor será el arrepentimiento si mi hija llega a enfermarse.