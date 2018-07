Cenar picante, usar sábanas de algodón y otros 6 trucos para que la ola de calor no te robe el sueño

El aire acondicionado no es la única manera de refrescar el ambiente sofocante que se espera esta semana de la mano de la ola de calor. Hay otras fórmulas más baratas, creativas y saludables para dormir mejor y acercar la temperatura (aunque sea una pizca) a los 68 grados que los expertos recomiendan como ideal para el descanso nocturno.

1. Toma una cena picante

La comida picante estimula la sudoración . Suena ilógico, pero lo cierto es que comer picante ayuda a que el cuerpo pierda calor y esto puede ayudarnos a refrescarnos antes de ir a dormir. Es importante recordar, sin embargo, que para tener un descanso de calidad la cena tiene que ser ligera y temprana -por lo menos dos horas de acostarnos- para que el cuerpo no esté trabajando en su digestión mientras concilia el sueño.

2. Sábanas de algodón

Es mejor optar por un material natural y transpirable, como el algodón o el lino, y dejar las sábanas de poliéster para el invierno. Mejor elegir un juego de cama de color blanco u otro color claro que refleje y no absorba la luz que llega a la habitación durante el día. Si la habitación parece la antesala del infierno, una solución drástica -si bien aparatosa- es meter las sábanas en una bolsa y meterla en la nevera durante un par de horas. Puedes hacer lo mismo con los pijamas.

3. Usa un pijama muy grande (o duerme desnudo)



Usa una o dos tallas más de las que te corresponden, o toma uno prestado. Es conveniente que no apriete y no se quede pegado al cuerpo.

Otra opción es dormir sin ropa.Algunos estudios sugieren que dormir desnudo no solo mejorará el sueño sino también la relación de pareja. El simple contacto físico, piel a piel, con nuestra pareja libera oxitocina, la conocida como hormona del amor, que refuerza el vínculo afectivo y nos ayuda a conciliar el sueño.