Los casos de sarampión en Estados Unidos aumentarán en 2024: ¿qué los está impulsando?

Video Aumento de contagios con sarampión en EEUU: recomendaciones y posibles complicaciones

Los brotes de sarampión, dentro y fuera de EEUU, están aumentando la preocupación de los expertos en salud sobre un virus infantil prevenible. Se trata de una de las enfermedades más contagiosas del mundo, que puede provocar complicaciones potencialmente graves. ¿La mejor defensa, según los expertos? La vacuna.

Esto es lo que debe saber sobre el sarampión en lo que va del año:

PUBLICIDAD

¿Cuántos casos de sarampión se han registrado en EEUU este año?

A nivel nacional, los casos de sarampión ya son casi el doble del total de todo el año pasado.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) documentaron 113 casos hasta el 5 de abril. Ha habido siete brotes y la mayoría de los casos en EEUU (73%) están relacionados con esos brotes.

Aun así, el recuento es inferior al de algunos años recientes: en 2014 se registraron 667 casos y en 2019, 1,274.

Esta imagen sin fecha proporcionada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades el 4 de febrero de 2015 muestra una imagen de microscopio electrónico de una partícula del virus del sarampión. Imagen Cynthia Goldsmith/Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades vía AP

¿Por qué es esto tan importante?

La epidemia de sarampión de 2019 fue la peor en casi tres décadas y amenazó el estatus de Estados Unidos como país que eliminó la enfermedad.

Los CDC publicaron el jueves un informe sobre las tendencias recientes del sarampión, señalando que los casos en los primeros tres meses de este año fueron 17 veces más que el número promedio observado en los primeros tres meses de los tres años anteriores.

Si bien los funcionarios de salud parecen estar haciendo un buen trabajo detectando y respondiendo a los brotes, “el rápido aumento en el número de casos de sarampión reportados durante el primer trimestre de 2024 representa una nueva amenaza para la eliminación”, dijeron los autores del informe.

¿De dónde viene el sarampión?

La enfermedad sigue siendo común en muchas partes del mundo y el sarampión llega a Estados Unidos a través de viajeros no vacunados.

Según el informe del jueves, la mayoría de las importaciones recientes involucraron a estadounidenses no vacunados que se infectaron en Medio Oriente y África.

PUBLICIDAD

¿Dónde estuvieron los brotes de sarampión de este año en Estados Unidos?

Los funcionarios de salud confirmaron casos de sarampión en 17 estados en lo que va del año, incluidos casos en la ciudad de Nueva York, Filadelfia y Chicago.

Más de la mitad de los casos de este año provienen del brote de Chicago, donde 61 personas contrajeron el virus hasta el jueves, en gran parte entre personas que vivían en un refugio para inmigrantes.

El departamento de salud de la ciudad dijo el jueves que los casos están disminuyendo después de que los funcionarios de salud administraron 14,000 vacunas en poco más de un mes.

¿Cómo se propaga el sarampión?

El sarampión es muy contagioso. Se propaga cuando las personas que lo padecen respiran, tosen o estornudan y a través de superficies contaminadas. También puede permanecer en el aire durante dos horas.

Según los CDC, hasta 9 de cada 10 personas susceptibles contraerán el virus si se exponen.

El sarampión solía ser común entre los niños: ¿qué tan malo fue?

Antes de que estuviera disponible una vacuna en 1963, había entre 3 y 4 millones de casos por año, lo que significaba que casi todos los niños estadounidenses la habían recibido en algún momento de su niñez, según los CDC. La mayoría se recuperó.

Pero el sarampión puede ser mucho más que un sarpullido incómodo, afirmó Susan Hassig, investigadora de enfermedades infecciosas de la Universidad de Tulane.

"Creo que la gente debe recordar que se trata de una enfermedad que se puede prevenir", dijo Hassig. "Es una enfermedad potencialmente peligrosa para sus hijos".

PUBLICIDAD

En la década anterior a la disponibilidad de la vacuna, 48,000 personas eran hospitalizadas por año. Según los CDC, alrededor de 1,000 personas desarrollaron una peligrosa inflamación cerebral a causa del sarampión cada año, y entre 400 y 500 murieron.

¿Es segura la vacuna contra el sarampión?

La vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) es segura y eficaz. Es una vacuna infantil de rutina y recomendada que se divide en dos dosis.

Las investigaciones muestran que se necesita una tasa de vacunación muy alta para prevenir la propagación del sarampión: el 95% de la población debería tener inmunidad contra el virus.

Durante la pandemia de COVID-19, las tasas nacionales de vacunación para niños en edad preescolar cayeron al 93% y se mantienen así. Muchas zonas del país tienen tasas mucho más bajas que eso. La caída se debe en parte a un número récord de niños que obtienen exenciones.

Mira también: