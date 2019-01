6 tips para impulsar la felicidad en el matrimonio (o evitar que se hunda)

La forma en la que discutimos con nuestros cónyuges puede marcar una gran diferencia en la felicidad a largo plazo de las relaciones, asegura Eli Finkel, autor de 'El matrimonio de todo o nada' ( The All-or-Nothing Marriage ), un libro que repasa la institución del matrimonio en tiempos modernos y ofrece algunas claves para reforzarlo.

Para aquellos que no pueden permitirse salir una noche a la semana para cenar con su pareja o la posibilidad de vacaciones a solas sin hijos están los atajos, es decir, "técnicas probadas que llevan poco tiempo o esfuerzo y que no necesitan ni siquiera la cooperación de tu cónyuge", en palabras de Finkel. No son la varita mágica que convierte a una relación desastrosa en un gran matrimonio, pero mejorarán las cosas.