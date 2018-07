Las madres que amamantan no tienen por qué esconderse . Ese es el mensaje que quieren transmitir dos mujeres de Minnesota que se negaron a retirarse de una piscina pública cuando un policía les solicitó que lo hicieran o que al menos se cubrieran mientras daban de comer a sus bebés.

"Una señora se me acercó y me dijo que debía cubrirme porque sus hijos estaban nadando cerca" , relató a CBS. Fue entonces cuando Davis, en solidaridad, empezó a darle pecho a su bebé de seis meses también. Poco después, un trabajador del centro les preguntó si podían cubrirse o ir a un cuarto cerrado. Ambas mamás se negaron y decidieron retirarse del lugar, pero justo cuando iban a hacerlo, llegó la policía .

"Le expliqué que la ley de Minnesota me protege para alimentar a mi hijo en cualquier lugar, él me respondió que entendía y le informaría a los encargados del centro, pero que ellos se reservaban el derecho a pedirme que me fuera", cuenta.