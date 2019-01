Padres desesperados renuncian a la custodia de sus hijos para que reciban atención de salud mental

Toni recordó momentos en los que Daniel tomaba entre sus manos su cara y le apretaba las mejillas. “Me decía ‘eres bonita, mamá’”. “Me derretía el corazón cuando me decía esas cosas hermosas”.

“Hasta hoy, ha sido la decisión más desgarradora que he tenido que tomar en mi vida”, dijo Jim. Fue al hospital y le dijo a Daniel, entonces de 12 años, que lo estaban abandonando legalmente para que la agencia de cuidado infantil pudiera hacerse cargo. “No podía parar de llorar. Pero era la única forma de mantener a la familia segura”.

Dos tercios de los estados no mantienen un registro de cuántas familias renuncian a la custodia de sus hijos adoptivos para que puedan recibir servicios de salud menta l. Pero un estudio de la Oficina de Contabilidad del Gobierno halló que, en 2001, familias en 19 estados renunciaron a la custodia de 13,000 niños .

Hoy en día, en Illinois, registros oficiales muestran que docenas de niños vuelven a la custodia del estado de esta manera , aunque una ley estatal de 2015 intentó prevenirlo. Y nueva información recogida por la Universidad de Maryland para el gobierno federal descubrió que Illinois no es el único estado que fracasa en abordar este problema.

Los mismos defensores culpan a décadas de financiamiento inadecuado para los servicios a domicilio y con sede en la comunidad a lo largo del país, una falta crónica de fondos que ha afectado al sistema de salud mental. Sin esa intervención temprana, los niños se deterioran al punto que la hospitalización no sirve y necesitan costosos tratamientos en residencias .

Un trauma precoz afectó a su desarrollo cerebral

Toni enseñaba a sus hijos en su casa, no iban a la escuela, hasta que tuvo que volver a trabajar a tiempo completo en 2005. Contó que, en ese momento, Daniel, que tenía 10 años, se desmoronó. “Después de seis semanas en una clase en una escuela pública, el lugar adonde los niños van todos los días, no pudo manejarlo emocionalmente y tuvo su primera hospitalización”, contó Toni.

El estrés post-traumático y la severa ansiedad de Daniel se manifestaban en violentos ataques de ira. “Ponía cuchillos en los cuellos de las personas”, dijo Toni. “Intentaba poner sus dedos y su lengua en los enchufes. Rompió casi todas las puertas de la casa”. En el auto, había veces en que se acercaba y agarraba el volante mientras Toni estaba conduciendo, para intentar chocar. Otras veces, arremetía contra sus hermanos. “Al mismo tiempo era un niño”, dijo Toni. “No quería ser así. No le gustaba ser así”.

“Si alguno de nuestros otros niños resultaba herido cuando trajéramos a Daniel a casa, se los hubieran llevado”, dijo Jim. “Nos pusieron contra la pared, y no nos dieron ninguna opción”. Por lo que el matrimonio dejó a Daniel en el hospital.

Renunciar a tu hijo

El DCFS investigó a los Hoy y los acusó de negligencia. Apelaron en corte y la acusación se modificó posteriormente a una "dependencia sin culpa", lo que significa que no fue culpa de los padres que el niño volviera a estar bajo la custodia del estado.

No supieron en donde estaba Daniel durante varias semanas, hasta que los llamó desde una casa comunitaria adonde lo habían transferido, para decirles que estaba bien.

Haber perdido la custodia significó que Toni y Jim podían visitar a Daniel y mantener contacto con él, pero no podían tomar decisiones sobre su atención. Durante los siguientes tres años, Daniel vivió en tres residencias distintas. Una estaba a cinco horas en auto. Sus padres lo visitaron lo más que pudieron.

Casi al mismo tiempo, Farley, el abogado, decidió abordar el tema en nombre de todos los niños elegibles para Medicaid en el estado. Presentó una demanda colectiva , acusando al estado de negarle servicios a niños con trastornos de salud mental severos. “Hay leyes federales grandiosas”, dijo. “Pero no hay alguien que las haga cumplir”.

Lista de espera de meses

Mientras se libraban estas batallas legales, los políticos de Illinois comenzaron su propio trabajo para asegurar que los padres no tuvieran que renunciar a la custodia para que sus hijos pudieran recibir tratamiento.

“Creo que la pregunta es: ¿no debería el gobierno intervenir y hacer su trabajo? Y no lo hace”, dijo la representante estatal demócrata Sara Feigenholtz. “Solo queremos que hagan su trabajo”.

En algunos lugares, la lista de espera para camas disponibles en centros psiquiátricos para niños en crisis puede ser de meses. Walker agregó que, incluso cuando hay camas disponibles, algunos centros simplemente no están dispuestos o no son capaces de recibir a un niño que tiene una problema mental severo o recurrente.

Por desesperación, algunos padres renuncian a la custodia, con la esperanza de que el niño pase a estar entre los primeros de la lista de espera. Pero eso no necesariamente resuelve el problema.

Como informó ProPublica Illinois , muchos niños en cuidado temporal languidecen durante meses en salas psiquiátricas que están mal equipadas para brindar cuidados a largo plazo porque el estado no puede ubicarlos en un entorno terapéutico adecuado. La agencia de Walker está siendo demandada por supuestamente obligar a los niños a "permanecer en centros psiquiátricos cerrados, causando un daño inmenso", durante semanas o meses después que hayan sido aprobados para el alta.

El problema subyacente

Algunos defensores de la salud mental están de acuerdo en que no es justo culpar a la agencia de bienestar infantil estatal por un problema que deriva de un sistema que no recibe suficientes fondos. Heather O’Donnell, defensora que trabaja en Thresholds, un proveedor de tratamiento de conducta en Chicago, culpa a años de financiamiento inadecuado, en Illinois y a lo largo de todo Estados Unidos. Los servicios de intervención temprana tampoco están disponibles, o accesibles, porque las aseguradoras niegan la cobertura.

“Lo que Illinois necesita es tener un sistema que ayude a las familias temprano, así los niños no tienen que ser hospitalizados”, agregó O’Donnell.

“Pero estas estrategias, en sí mismas, no son suficientes a menos que haya servicios basados en el hogar y en la comunidad disponibles, que brinden el apoyo y el tratamiento necesarios para mantener a los niños y a las familias seguras en la comunidad", enfatizó Stroul.

El tratamiento y la familia pueden marcar la diferencia

Dijo que el tratamiento fue duro, y que no hubiera mejorado si no hubiera sido por el apoyo y amor de sus padres. “Nunca me cuestioné que mis padres estuvieran ahí para mí”, dijo. “A veces es difícil lograrlo por uno mismo. Lo hago por mí, pero también por mi familia y por nuestra relación”.