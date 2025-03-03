Cambiar Ciudad
Papa Francisco

El papa Francisco sufre dos nuevas "fallas respiratorias agudas" y necesita otra vez respiración artificial

De acuerdo con el comunicado, Francisco inhaló cantidades “abundantes” de moco, en otro revés en lo que se ha convertido en una batalla de más de dos semanas para superar una compleja infección respiratoria y neumonía.

Por:
Univision
Video Empeora la salud del papa Francisco: presentó un espasmo bronquial y está conectado a un ventilador

El papa Francisco sufrió este lunes dos "fallas respiratorias agudas" y fue puesto nuevamente en ventilación mecánica no invasiva, informó el Vaticano.



En una actualización tarde en el día sobre el estado del Pontífice, el Vaticano dijo que los episodios le provocaron espasmos bronquiales.

"Se realizaron dos broncoscopias con necesidad de aspiración de abundantes secreciones", dijo indicó.

El comunicado indica que Francisco permaneció alerta, orientado y cooperando con el personal médico. El pronóstico seguía siendo reservado.

El Vaticano no ha publicado ninguna foto o video de Francisco desde antes de que ingresara al hospital el 14 de febrero con una infección pulmonar compleja. Esta se ha convertido en la ausencia más larga de sus 12 años de papado.

