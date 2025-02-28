El papa Francisco experimenta una "súbita recaída" y sufre una nueva crisis de salud por un "broncoespasmo"

Video Empeora la salud del papa Francisco: presentó un espasmo bronquial y está conectado a un ventilador

El papa Francisco sufrió un ataque de tos aislado el viernes que resultó en que inhalara vómito, lo que requirió ventilación mecánica no invasiva, pero respondió bien y permaneció consciente y alerta en todo momento, informó el Vaticano.

El episodio, reportado durante la tarde del viernes, llevó a los médicos a mantener su pronóstico como reservado, tras una batalla de dos semanas contra una neumonía doble.

El episodio, que ocurrió a primera hora de la tarde, resultó en un “empeoramiento repentino de la situación respiratoria”. Los médicos decidieron mantener el pronóstico de Francisco como reservado e indicaron que necesitaban de 24 a 48 horas para evaluar cómo y si el episodio había impactado su condición clínica general.

Este último informe médico rompe con la tendencia de los últimos días, en los que la Santa Sede informaba que estaba "mejorando". Una fuente vaticana indicó incluso en la mañana que salió del estado "crítico", aunque su cuadro clínico seguía siendo "complejo".

El episodio, que los médicos describieron como una “crisis aislada de espasmo bronquial”, fue un ataque de tos en el que Francisco inhaló vómito. La crisis respiratoria más prolongada que sufrió Francisco el 22 de febrero fue una situación en la que realmente le costaba respirar, dijo el Vaticano.

Esta hospitalización, la cuarta y más larga desde 2021, genera preocupación por los problemas previos que debilitaron su salud en los últimos años: operaciones en el colon y el abdomen, y dificultades para caminar.

Y ha reabierto los interrogantes sobre su capacidad para desempeñar sus funciones, máxime cuando el derecho canónico no prevé ninguna disposición en caso de un problema grave que pueda afectar a su lucidez.

Médicos se abstienen de declarar al papa como "fuera de peligro"

Anteriormente, los médicos sugirieron que el papa había superado la fase más crítica de la infección, aunque se abstuvieron de afirmar que estaba completamente fuera de peligro.

El Vaticano, sin embargo, hizo planes alternativos para el Miércoles de Ceniza, dejando claro que el papa tiene todavía una larga recuperación por delante.

El cardenal Angelo De Donatis, funcionario del Vaticano y antes vicario de Roma, presidirá la ceremonia el 5 de marzo y la procesión que da inicio a la Cuaresma previo a la Semana Santa en abril.

El parte ofrecido por el Vaticano a primera hora del viernes también sugirió normalidad y rutina, ya que el pontífice argentino, 88 años, continúa recuperándose en el Hospital Gemelli de Roma. “Como en días anteriores, la noche fue tranquila y el papa ahora está descansando”, explicó.

Los doctores afirmaron en su reporte el jueves por la tarde que el estado clínico de Francisco confirmó una mejoría.

Estaba alternando el oxígeno suplementario de alto flujo que recibía a través de un tubo nasal con una máscara, lo que indica una mejor función respiratoria. Además, salió de su habitación para ir a su capilla privada cercana para rezar y seguía con la fisioterapia respiratoria y el trabajo, informó el Vaticano.

Por segundo día consecutivo, los médicos evitaron decir que Francisco estaba en estado crítico, sugiriendo que había superado la fase más grave de la infección.

Pero ante la complejidad de su infección pulmonar, apuntaron que “se necesitan más días de estabilidad clínica” antes de revisar oficialmente su pronóstico y decir que está fuera de peligro.

El papa ha estado interado desde el 14 de febrero tras una bronquitis

Francisco ingresó en el hospital Gemelli el 14 de febrero, luego del empeoramiento de la bronquitis que padecía.

Ha mostrado mejoras constantes, aunque leves, desde que la crisis respiratoria y los problemas renales del fin de semana pasado hicieron temer por su vida. La evolución disipó las especulaciones sobre una muerte inminente, una renuncia o un cónclave, y dejó claro que el argentino aún está al mando de la Santa Sede.

Siguen llegando las oracionesEn la Ciudad de México, unas pocas docenas de personas se reunieron el jueves por la noche en la catedral para pedir por la recuperación de Francisco.

“Él es como parte de la familia”, afirmó Araceli Gutiérrez, quien atesora el momento en que vio al pontífice durante su viaje al país de casi 100 millones de católicos en 2016. “Por eso se siente esta preocupación por él”.

María Teresa Sánchez, que estaba de visita desde Colombia con su hermana, dijo que siempre se ha sentido cercana a Francisco, el primer papa latinoamericano.

“Eso es como tener un familiar en los altos mandos, con Dios”. agregó.

El Vaticano modifica la agenda oficial ante situación médica de Francisco

A pesar de su evolución, la agenda del papa a corto plazo ha sufrido cambios: el Vaticano canceló una audiencia del Año Santo prevista para el sábado, y quedaba por ver si se saltará la bendición del domingo al mediodía por tercera semana consecutiva.

El Miércoles de Ceniza de la próxima semana da inicio a la Cuaresma, que termina con la Semana Santa y el Domingo de Pascua, que este año es el 20 de abril.

En años anteriores, la bronquitis y la gripe obligaron a Francisco a limitar su participación en los actos del Miércoles de Ceniza y de la Semana Santa, que requieren que esté al aire libre, al frío, oficiando servicios, participando en procesiones y presidiendo oraciones en el solemne período en el que los fieles conmemoran la crucifixión y resurrección de Cristo.

Más allá de eso, Francisco tiene en el horizonte algunos eventos importantes que podría mantener si se encuentra lo suficientemente bien. Se espera que el 27 de abril canonice a Carlo Acutis, considerado el primer santo milenial y de la era digital.

La Santa Sede considera al adolescente italiano, que murió de leucemia en 2006 a los 15 años, una inspiración para los jóvenes católicos.

Otra cita importante es la conmemoración el 24 de mayo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico del cristianismo.

El líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo, el patriarca Bartolomé I, ha invitado a Francisco a unirse a él en Iznik, Turquía, para celebrar el aniversario de lo que ha calificado como un signo importante de reconciliación entre las iglesias católica y ortodoxa.

Antes de enfermar, Francisco dijo que esperaba ir, aunque el Vaticano no había confirmado el viaje.

Con información de The Associated Press y AFP.

