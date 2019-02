"Fui acosado sexualmente más de 100 veces": el Vaticano escucha a víctimas abusadas por sacerdotes

Víctimas de abuso sexual del clero hablaron en El Vaticano frente a autoridades eclesiásticas este jueves en una jornada histórica. Se trata de la primera vez que los líderes de la Iglesia Católica se reúnen convocados por el Papa para hablar de los crímenes sexuales dentro de la institución, un flagelo que históricamente la Iglesia ha negado.

"El pueblo de Dios nos mira y se espera no obvias y simples condenas sino establecer medidas concretas y eficaces", instó el papa Francisco al hablar ante unos 200 líderes religiosos de todo el mundo.

"Escuchemos el grito de los niños que piden justicia (...) pido al Espíritu Santo que nos ayude a transformar ese mal en una oportunidad para tomar consciencia y como purificación", dijo a cardenales, arzobispos y obispos.

Tras momentos de oración, se escucharon los relatos de cinco víctimas de abusos de cinco rincones del mundo que contaron las humillaciones y el horror de los abusos que padecieron.

Las propuestas del papa Francisco

El papa Francisco entregó este jueves una guía con directrices a seguir contra la pederastia en la Iglesia. "Son una guía para nuestra reflexión. Un punto de partida", dijo el papa durante la primera jornada de la histórica cumbre contra los abusos sexuales.

El Vaticano precisó que las medidas concretas serán evaluadas y tomadas después de que se concluya el domingo la cumbre.

Ente decenas de lineamientos, estas son algunas de las directrices dadas por el papa, varias están vigentes ya en algunos países:



- Implementar procedimientos para el análisis de las acusaciones, la protección de las víctimas y el derecho de defensa de los acusados.

- Informar a las autoridades civiles y eclesiásticas superiores de acuerdo con las normas civiles y canónicas.

- Acompañar, proteger y atender a las víctimas, ofreciéndoles el apoyo necesario para su completa sanación.

- Aumentar la conciencia de las causas y consecuencias del abuso sexual a través de iniciativas de formación permanente de religiosos.

- Caminos de atención pastoral de las comunidades heridas por los abusos, y caminos penitenciales y de recuperación para culpables.

- Colaboración con personas y con los medios de comunicación para poder reconocer y casos verdaderos de falsos.

Luego de la de este jueves, serán tres jornadas más de debates y reuniones escuchando los testimonios de víctimas de abusos sexuales.

"Más de 100 veces"

El momento en que se escucharon las voces de las víctimas de abuso en El Vaticano fue el más conmovedor de la jornada. Por primera vez las dolorosas historias de personas abusadas por sacerdotes fueron escuchadas en El Vaticano por cientos de autoridades eclesiásticas.



Para preservar a las víctimas, sus nombres no fueron revelados, pero los audios con sus voces sonaron con el objetivo sacudir a las autoridades para que encaren la lucha contra el abuso sexual con compromiso.

Fueron cinco víctimas en total.

Un hombre, víctima que vive en Sudamérica: "Una vez que uno se atreve a ir a contar (...) lo primero que pensé es: voy a ir a la Santa Madre Iglesia, donde me van a oír y me van a respetar. Lo primero que hicieron fue tratarme de mentiroso, darme la espalda y decir que yo y otros, eramos enemigos de la Iglesia (...) A las víctimas hay que creerles, respetarlas, cuidarlas y sanarlas. Yo les pido que oigan lo que el Santo Padre quiere hacer, no asientan con la cabeza y después hagan otra cosa".

Una víctima de África, una mujer que mantuvo relaciones sexuales con un sacerdote por trece años seguidos y abortó tres veces: "Simplemente porque él no quería un preservativo ni un método anticonceptivo. Al principio tenía tanta confianza en él, que no sabía que podía abusar de mí (...) Él me golpeaba y como yo dependía totalmente de él económicamente, sufrí todas sus humillaciones".

Víctima de Europa del Este, un sacerdote de 53 años, sufrió abusos cuando era adolescente: "Él tocaba mis partes. Pasé una noche en su cama. Esto me hirió profundamente. Después de muchos años como adulto, le hablé a un obispo de lo que había pasado (...) me atacó sin tratar de entenderme".

Una víctima de Estados Unidos: "¿Qué es lo que más me ha herido? Al reflexionar sobre esta cuestión, pienso (...) en la pérdida total de la inocencia de mi juventud y en cómo eso me ha afectado hoy en día".

Una víctima de Asia: "He sido acosado sexualmente durante mucho tiempo, más de cien veces, y este acoso sexual me ha creado traumas y recuerdos toda mi vida. Es difícil estar con gente, conectarse con la gente. Cada vez que he hablado con los superiores todos han encubierto prácticamente cada asunto, han encubierto a los autores y eso a veces me mata (...) Si queremos salvar a la Iglesia, los perpetradores deben ser castigados. Pido a los obispos que sean claros en esta materia", aseguró.