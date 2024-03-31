Las raíces de la historia de la Pascua: ¿de dónde vienen las creencias cristianas sobre la resurrección de Jesús?

Video En su mensaje de Pascua, el papa Francisco reitera su llamado por la paz en Ucrania y otros países en conflicto

A medida que se acerca la Pascua, los cristianos de todo el mundo comienzan a centrarse en dos de los principios centrales de su fe: la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret.

Otros maestros judíos carismáticos o ‘hacedores de milagros’ estuvieron activos en Judea por la misma época, hace aproximadamente 2,000 años. Lo que distinguió a Jesús fue la creencia de sus seguidores en su resurrección. Para los creyentes, esto no fue sólo un milagro, sino una señal de que Jesús era el tan esperado mesías judío, enviado para salvar al pueblo de Israel de sus opresores.

Pero, ¿era la idea de una resurrección en sí misma una creencia única en el Israel del primer siglo?

Soy un estudioso del judaísmo antiguo y su conexión con el movimiento cristiano primitivo. El concepto cristiano de que Jesús resucitó de entre los muertos ayudó a dar forma a muchas de las enseñanzas clave de la fe y, en última instancia, a la ruptura de la nueva religión con el judaísmo. Sin embargo, las enseñanzas religiosas sobre la resurrección se remontan a muchos siglos antes de que Jesús caminara sobre la Tierra.

Hay historias que probablemente son muchos siglos más antiguas que las primeras creencias judías, como la historia egipcia del dios Osiris resucitado por su esposa, Isis. Sin embargo, lo más relevante para el cristianismo son las propias ideas del judaísmo sobre la resurrección.

Tus muertos vivirán

Una de las primeras referencias judías escritas a la resurrección en la Biblia se encuentra en el Libro de Isaías, que analiza una era futura, tal vez un tiempo de juicio final, en el que los muertos resucitarían y estarían sujetos a la justicia suprema de Dios. “Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán”, profetiza Isaías. “Los que habitan en el polvo se despertarán y gritarán de alegría”.

Textos bíblicos judíos posteriores, como el Libro de Daniel, también hacen referencia a la resurrección.

Había varias sectas judías en competencia en la época de la vida de Jesús. Los más prominentes e influyentes, los fariseos, integraron aún más el concepto de resurrección en el pensamiento judío. Según Josefo, el historiador del siglo I, los fariseos creían que el alma era inmortal y podía reunirse con un cuerpo resucitado, ideas que probablemente habrían hecho que la idea de que Jesús resucitara de entre los muertos fuera más aceptable para los judíos de su época.

Al cabo de unos pocos siglos, los rabinos comenzaron a fusionar las primeras referencias bíblicas a la resurrección corporal con las ideas posteriores de los fariseos. En particular, los rabinos comenzaron a discutir el concepto de resurrección corporal y su conexión con la era mesiánica.

Los judíos creían que el Mesías legítimo sería un descendiente del rey bíblico David, quien vencería a sus enemigos y restauraría a Israel a su gloria anterior. En los siglos posteriores a la muerte de Jesús, los rabinos enseñaron que las almas de los muertos resucitarían después de que el Mesías apareciera en la tierra.

Alrededor del año 500 E.C., los rabinos desarrollaron aún más el concepto. El Talmud, la colección más importante de escritos autorizados sobre la ley judía aparte de la propia Biblia, señala que quien no cree en la resurrección no tiene participación en el 'Olam Haba', el 'Mundo Venidero'. El 'Olam Haba' es el reino donde estos sabios creían que el alma mora eventualmente después de la muerte. Curiosamente, el concepto del infierno en sí nunca llegó a arraigarse en el pensamiento judío dominante.

Incluso ahora, el concepto de Dios dando vida a los muertos se afirma todos los días en la Amidá, una oración judía que se recita como parte de los servicios diarios de la mañana, la tarde y la noche.

Viejas ideas, nuevas creencias

El hecho de que los primeros seguidores de Jesús fueran judíos probablemente contribuyó a que el concepto de resurrección se arraigara en el pensamiento cristiano. Sin embargo, la comprensión cristiana de la resurrección alcanzó un nivel sin precedentes en las décadas posteriores a la muerte de Jesús.

Según el evangelio de Mateo, Jesús, un judío de Galilea, entró en Jerusalén los días previos a la Pascua. Fue acusado de sedición contra las autoridades romanas (y probablemente de otros cargos, como blasfemia) en gran parte porque estaba causando disturbios entre los judíos que se preparaban para celebrar la festividad. En ese momento, la Pascua era una fiesta de peregrinación en la que decenas de miles de judíos viajaban a Jerusalén.

Después de ser traicionado por uno de sus seguidores, Judas, Jesús fue arrestado, juzgado apresuradamente y sentenciado a ser crucificado. Las autoridades romanas deseaban defender la pax Romana, o paz romana. Temían que los disturbios en medio de una gran festividad pudieran conducir a una rebelión, especialmente dada la acusación de que al menos algunos de los seguidores de Jesús creían que él era el “Rey de los judíos, como se registró más tarde en los evangelios de Mateo y Marcos”.

Según los Evangelios, Jesús fue ejecutado en lo que hoy es Viernes Santo y resucitó al tercer día, que hoy se celebra como Domingo de Pascua.

Los primeros seguidores de Jesús no sólo creían que había resucitado, sino que era el mesías judío tan esperado, que había cumplido profecías judías anteriores. Con el tiempo, también abrazaron la idea de que él era el divino Hijo de Dios, aunque los eruditos todavía debaten exactamente cómo y cuándo ocurrió esto.

La naturaleza de la resurrección de Jesús sigue siendo una fuente de debate entre teólogos y eruditos, como por ejemplo si los seguidores creían que su cuerpo resucitado estaba hecho de carne y sangre, o de espíritu puro.

Sin embargo, el significado más amplio de la resurrección, que está registrado en los cuatro evangelios canónicos, sigue estando claro para muchos de los aproximadamente 2 mil millones de cristianos en todo el mundo: la creencia de que Jesús triunfó sobre la muerte, la cual sirve como piedra angular de la fe cristiana.

*Aaron Gale es profesor asociado de estudios religiosos de la Universidad de Virginia Occidental.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el artículo original aquí.

