#MiAmorPorMéxico: la inesperada forma con la que Jacobson, embajadora de EEUU, se despidió del país

La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, dejó el país este sábado luego de que se anunciara el viernes que saldría del cargo en momentos en los que la relación entre los dos países no pasan por el mejor momento. México y Estados Unidos se han enfrentado en los últimos meses por distintas negociaciones en materia comercial, con el Tratado de Libre Comercio (NAFTA), y migratorias, por la insistencia del gobierno de Donald Trump de construir el muro y el envío de tropas a la frontera.

"Hay discrepancias, hay tensiones, no podemos negarlo. Pero eso no significa que no haya avances que tenemos que continuar", dijo a Televisa. "Hemos pasado en la historia... momentos, yo diría, peores que ahora. Estamos trabajando".





Jacobson había sido designada en mayo de 2016. Fue confirmada en el puesto 10 meses después por el expresidente Barack Obama. En imágenes en su cuenta de Twitter se le ve sonriente y saliendo de la sede entre los aplausos de sus empleados. En los últimos días, ella utilizó su cuenta para rindir un homenaje al país en el que ha estado por un año.

Con el hashtag #MiAmorPorMéxico publicó imágenes de algunos rincones del país que ha visitado, gente que ha encontrado o experiencias que ha vivido.

En algunas de esas imágenes se la ve junto a las ballenas en Baja California del Sur, donde descubrió que "la hospitalidad de todos es destacable".



Jacobson también dejó escrito que recordará su visita a la ciudad de Oaxaca, una tierra de "alebrijes, textiles y mezcal, de sueños y de sabores".



En su paso por México, también descubrió y disfrutó de algunas de las tradiciones del país, como las piñatas o el Roscón de Reyes.





En los numerososo mensajes que dejó en su cuenta, Jacobson también recordó sus visitas al mercado Sonora y Ciudadela, donde descubrió "la rica diversidad cultural de México"; Tijuana, ciudad de la que destacó "su street art, deliciosa comida, y la calidez de su gente"



La diplomática no pudo tampoco olvidarse de la capital mexicana y expresó su pesar porque extrañará, entre otras cosas, el caminar por sus calles y los colores de la ciudad.





En el último mensaje como embajadora, Jacobson mostró su confianza en que las relaciones entre México y Estados Unidos siguirán fortaleciéndose. Pero aprovechó esas últimas palabras para decir que su salida de México "no es un adiós, sino un hasta luego".







Sustituto temporal

Como reemplazo de Jacobson, el presidente Trump designó interinamente al segundo oficial al mando en la embajada, William Duncan.

La embajadora saliente aseguró que la relación bilateral atraviesa un "momento difícil" por las tensas negociaciones sobre el NAFTA, vigente desde 1994 entre México, Canadá y Estados Unidos. Aseguró que aun así "continúan".

Recién en marzo, México y Canadá consideraron que haber quedado exentos de los aranceles al acero y el aluminio no era suficiente para tranquilizarles mientras se mantiene la negociación y cuestionaron que el presidente Trump quiera usarla como una forma de presionarles.



En lugar de sentirse aliviados, los dos países rechazaron la medida, que algunos temen que pueda desatar una guerra comercial global si las naciones afectadas empiezan a tomar represalia contra los productos estadounidenses.



Sobre NAFTA, Peña Nieto conversó telefónicamente esta semana con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Le reiteró que "la negociación continúa con el propósito compartido de lograr acuerdos satisfactorios para los tres países", según se conoció por un comunicado de la Cancillería.

Y en materia fronteriza, cuando Trump decidió desplegar tropas de la Guardia Nacional en varios puntos de su frontera común con México, el gobierno de Peña Nieto advirtió que eso podría dañar "gravemente la relación bilateral".





El anuncio sobre la salida de Jacobson de la embajada se conoció desde enero. Entonces sumó una renuncia más al Departamento de Estado durante el gobierno de Trump. Al hacer pública su decisión, dijo que tenía "nuevos desafíos y aventuras".

Antes de ocupar el puesto, fue la primera mujer que se desempeñó como secretaria adjunta del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental y desde allí lideró las conversaciones que hicieron posible el deshielo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

Entre 2002 y 2007 dirigió la Oficina de Asuntos Mexicanos en el Departamento de Estado y luego fue subsecretaria para México y Canadá hasta 2010.