"Soy una sanguijuela cultural": una profesora blanca afirma haber estado fingiendo tener raíces negras durante toda su carrera

"Primero una identid negra del norte de África, luego una de origen estadounidense, luego del Bronx, de origen caribeño. No solo he reclamado estas identidades como mías cuando no tenía absolutamente ningún derecho a hacerlo, cuando hacerlo es el epítome de la violencia, el robo y la apropiación, de las múltiples formas en que las personas no negras continúan usando y abusando Identidades y culturas negras, sino que además he formado relaciones íntimas con personas cariñosas y compasivas que han confiado en mí y se han preocupado por mí cuando yo no merecía confianza ni cariño", escribió en la publicación, en la que además de autoinculparse de haber mantenido una conducta "poco ética, inmoral, anti-negra, colonial", también pide disculpas y alude su compartamiento a problemas mentales arrastrados desde la infancia y la adolescencia.