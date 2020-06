Sale bajo fianza un segundo policía involucrado en la muerte de George Floyd

Floyd fue arrestado bajo sospecha de haber usado un billete de $20 falsificado. Uno de los agentes le hizo una técnica de ahogamiento, poniendo su rodilla sobre su cuello contra el suelo durante varios minutos, mientras el hombre decía que no podía respirar y finalmente murió. Todo quedó grabado en video.



Para Derek Chauvin, el principal acusado de los cuatro exagentes, la fianza se fijó inicialmente en $1.25 millones. Al igual que a sus tres colegas, se le ofreció una fianza reducida de $1 millón si acepta ciertas condiciones, como no volver a trabajar en seguridad o en la aplicación de la ley, no tener contacto con la familia de Floyd, no abandonar Minnesota y entregar todas las armas de fuego y sus respectivos permisos. Si él paga la fianza, su liberación sería supervisada.