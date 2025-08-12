Las acciones de Trump para tomar el control de Washington DC no tienen precedentes: ¿qué dice la ley?

Video Polémica tras anuncio de Trump de desplegar la Guardia Nacional en DC: resumen de las noticias del día

El presidente Donald Trump dio el lunes pasos sin precedentes hacia la federalización de Washington DC, alegando que es necesario para combatir el crimen, aunque las autoridades locales citaron datos que muestran que la violencia ha disminuido.

Asumió el mando del departamento de policía y ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en virtud de leyes y poderes constitucionales que otorgan al gobierno federal más control sobre la capital del país que sobre otras ciudades. Su población, históricamente de mayoría afroestadounidense, no eligió su propio concejo municipal ni a su alcalde hasta 1973, cuando el presidente republicano Richard Nixon firmó la Ley de Autogobierno (Home Rule Act).

La medida dejó un poder significativo en manos del presidente y del Congreso, aunque ningún presidente había ejercido antes el control directo sobre la policía.

Trump activó la Guardia Nacional

La Constitución establece la creación del Distrito de Columbia como sede de los poderes federales bajo la jurisdicción del Congreso y no de ningún estado.

Aunque la Ley de Autogobierno permitió un mayor control local, el presidente aún puede movilizar allí a la Guardia Nacional. Su administración lo hizo durante las protestas de Black Lives Matter en 2020. La Guardia Nacional fue convocada nuevamente durante el primer mandato de Trump el 6 de enero de 2021, cuando sus partidarios irrumpieron en el Capitolio.

Las medidas de Trump en su segundo mandato en Washington se producen mientras continúa la batalla legal por su despliegue de la Guardia Nacional en otra ciudad gobernada por demócratas, Los Ángeles, pese a las objeciones del gobernador Gavin Newsom.

Allí, su autoridad es menos clara, pero un tribunal de apelaciones se ha negado hasta ahora a intervenir. Un juez de primera instancia inició el lunes un juicio para determinar si el despliegue violó otra ley federal.

Trump tomó el control de la policía local

La Sección 740 de la Ley de Autogobierno permite al presidente tomar el control del Departamento de Policía Metropolitana de Washington por 48 horas, con posibles extensiones de hasta 30 días, en situaciones de emergencia. Ningún presidente lo había hecho antes, señaló Monica Hopkins, directora ejecutiva de la ACLU de Washington DC.

Trump citó varios incidentes recientes de alto perfil, incluyendo la muerte de un becario del Congreso de 21 años y la agresión a un miembro del personal de DOGE durante un intento de robo de coche.

“Este es el 'día de la liberación' en DC y vamos a recuperar nuestro Capitolio”, declaró el presidente.



La alcaldesa demócrata de DC, Muriel Bowser, calificó la medida como “sin precedentes”. Señaló que el crimen violento en general en Washington DC ha caído a su nivel más bajo en 30 años, tras un aumento en 2023. Los robos de coches, por ejemplo, bajaron aproximadamente un 50% en 2024 y han vuelto a disminuir este año. Sin embargo, más de la mitad de los detenidos son menores de edad, y el alcance de sus castigos es un punto de fricción con la administración Trump.

Trump no precisó cuánto durará esta toma de control de la capital

No estaba claro de inmediato cuánto podría durar la toma de control ni qué implicaciones exactas tendría. También podría enfrentar impugnaciones judiciales.

El Congreso todavía conserva poder sobre aspectos como el presupuesto y las leyes aprobadas por el concejo municipal, pero tendría que derogar la Ley de Autogobierno para ampliar el poder federal en el distrito.

Algunos legisladores republicanos han presionado por ello, pero una reforma de ese tipo probablemente enfrentaría una fuerte resistencia de la mayoría demócrata, lo que dificultaría su aprobación.

La ley es específica para DC y no afecta a otras comunidades de EEUU que tienen sus propios poderes de “autogobierno” en relación con sus gobiernos estatales.

Hopkins dijo que las medidas de Trump en Washington podrían anticipar tácticas similares en otras ciudades. “Eso debería preocupar a todos”, afirmó, “no solo en Washington”.