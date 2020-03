Vicegobernador de Texas dice que abuelos (como él) preferirían morir antes de que el coronavirus dañe la economía de EEUU

El vicegobernador de Texas, Dan Patrick, dijo que él podría morir para no afectar la economía estadounidense en medio de la pandemia de coronavirus, y otros abuelos harían lo mismo que él.

Y prosiguió: "Sabes, Tucker, nadie se acercó a mí y me dijo: 'Tu como ciudadano de la tercera edad, ¿estás dispuesto a arriesgar tu supervivencia a cambio de mantener el EEUU que todos amamos para nuestros hijos y nietos? Y si esa es la pregunta, estoy de acuerdo".

"Eso no me hace noble o valiente ni nada de eso... Creo que hay muchos abuelos en este país como yo", añadió. "No quiero ver a todo el país sacrificado".