Un republicano bloquea fondos para desastres naturales porque no incluye dinero para el muro de Trump

El bloqueo del proyecto de ley quedó evidenciado luego de que Roy pidió un voto presencial y no el consentimiento unánime de los miembros de la Cámara Baja, algo que se había acordado este jueves. Al no estar presentes este viernes todos los representantes debido al fin de semana largo de Memorial Day, las reglas de procedimiento indican que ningún proyecto de ley puede aprobarse si no están todos físicamente presentes. Solo un congresista puede pedir el voto presencial, cosa que hizo Roy alegando que no había fondos para el muro.