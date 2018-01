Líder republicano en el Congreso pone en duda que la Cámara Baja apruebe un acuerdo para los dreamers antes de febrero

Apenas un día después de que se aprobara la reapertura del gobierno en la Cámara Alta luego del compromiso de los republicanos de discutir una solución para los dreamers, el congresista republicano por Louisiana, Steve Scalise, aseguró este martes que la Cámara Baja no asumió ese compromiso.

"No se hicieron compromisos en la Cámara", dijo Scalise a CNN abriendo así una posible divergencia entre el Senado y la Cámara de Representantes.

Scalise, que es el republicano designado para mantener el orden entre congresistas del partido (en inglés esa posición se conoce como whip), señaló que lo dicho por el líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, sobre discutir antes del próximo 8 de febrero una solución para los 800,000 indocumentados que se encuentran bajo DACA, no tiene demasiado peso en la Cámara Baja.

"Creo que hemos sido claros en que cualquier solución final (para los dreamers) debe incluir fondos para la construcción del muro y hemos estado trabajando en estrecha colaboración con el presidente Trump en eso", aseguró.





Scalise también dijo al sitio web Politico que la Cámara Baja no se siente "obligada" a votar de acuerdo a lo que los senadores dispongan.

Explicó que, en general, la bancada republicana considera marzo como verdadera fecha límite y no febrero. El 5 de marzo finaliza DACA por orden del gobierno con un incierto destino para los dreamers. El 8 de febrero es el día final para evitar un nuevo cierre de gobierno en el Congreso.

"Marzo es realmente nuestro cronograma (...) la Cámara no fue parte de ese trato (firmado en el Senado)", aclaró Scalise y recalcó que ellos no ratificarán ningún proyecto que incluya lo que los republicanos llaman 'amnistía' para inmigrantes indocumentados. "No aprobaremos una ley que tenga amnistía. Hay cosas que enojarían a nuestra base y no veo que algo así sea aprobado por la Cámara".



El propio presidente Donald Trump también arrojó ciertas dudas este martes desde Twitter sobre si se llegará a un acuerdo sobre inmigración antes del 8 de febrero.

"Nadie sabe con certeza si republicanos y demócratas podrán llegar a un acuerdo sobre DACA antes del 8 de febrero, pero todos lo intentarán... con un gran enfoque adicional puesto en la fortaleza militar y la seguridad fronteriza. ¡Los demócratas acaban de enterarse de que un cierre no es la respuesta!", tuiteó aprovechando la oportunidad para volver a responsabilizar a los demócratas por el cierre del fin de semana.



El shutdown se produjo en la medianoche del viernes pasado luego de que durante días ambos partidos no alcanzaran un acuerdo. Republicanos y demócratas estuvieron negociando una medida presupuestaria que permitiera al gobierno funcionar, pero se tranformó en una pulseada entre los dos partidos para tratar de sacar rédito político.

Los republicanos buscaban reabrir el gobierno e, impulsados por la Casa Blanca, que se apueben fondos para reforzar la seguridad de la frontera. Los demócratas querían incluir una solución para los dreamers, aquellos inmigrantes llegados a EEUU cuando eran menores de edad que podrían enfrentar una deportación cuando el programa finalice.





Finalmente, el gobierno se reabrió el lunes bajo el compromiso expreso de McConnell de trabajar en una solución para los dreamers.

En el Senado, la mayoría republicana simple no basta para aprobar el proyecto sino que deben llegar a los 60 votos para avanzar, por lo que debe haber un respaldo bipartidista. Los republicanos tienen 51 escaños allí, apenas uno más que los demócratas. Pero en la Cámara Baja, los republicanos controlan y pueden por mayoría simple pasar un proyecto.

"En última instancia, tenemos que ver cómo hacemos para que las partes pueden unirse. Ver si el Senado puede proponer algo que el presidente pueda apoyar. En mi opinión (un acuerdo) no incluiría una amnistía y debe incluir la seguridad fronteriza y la financiación del muro", sentenció Scalise.