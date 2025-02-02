Bajo licencia jefes de seguridad de USAID tras intentar prevenir el acceso de asesores de Musk a información clasificada

Video Musk y los jugosos contratos que lo atan con el gobierno que Trump le pidió ‘supervisar’

El gobierno del presidente Donald Trump puso bajo licencia a dos altos jefes de seguridad de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID en inglés) después de que se negaran a entregar material clasificado en áreas restringidas al equipo de asesores externos de Elon Musk, dijeron este domingo dos fuentes a la agencia The Associated Press.

Los miembros del llamado 'Departamento de Eficiencia Gubernamental' de Musk, conocido como 'DOGE', finalmente obtuvieron acceso el sábado a la información clasificada de la agencia de ayuda, que incluye informes de inteligencia, dijo una de las fuentes, un exfuncionario del gobierno. La otra es un funcionario actual. Ambos pidieron no ser identificados porque no estaban autorizados a compartir la información.

El equipo 'DOGE' de Musk carecía de la autorización de seguridad suficiente para acceder a esa información, por lo que los dos funcionarios de seguridad de USAID, John Vorhees y el adjunto Brian McGill, estaban legalmente obligados a negar el acceso.

Musk respondió este domingo a una publicación sobre este asunto en X. "USAID es una organización criminal. Es hora de que muera", escribió en duras palabras y sin ofrecer sustento. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El hecho se produce un día después de que 'DOGE' llevara a cabo una operación similar en el Departamento del Tesoro, obteniendo acceso a información confidencial, incluidos los sistemas de pago de clientes del Seguro Social y Medicare.

'DOGE' tiene como objetivo encontrar formas de despedir a trabajadores federales, y recortar programas y regulaciones federales.

Trump puso a USAID en su mira

USAID, cuyo sitio web desapareció el sábado sin explicación, ha sido una de las agencias federales más atacadas por la administración Trump en una creciente ofensiva contra el gobierno federal y muchos de sus programas.

El gobierno de Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, han impuesto una congelación sin precedentes de la asistencia extranjera que ha paralizado gran parte de los programas humanitarios, de desarrollo y de seguridad de USAID en todo el mundo, obligando a miles de despidos por parte de las organizaciones de ayuda. También han ordenado licencias y permisos que han afectado el liderazgo y el personal de la agencia en Washington.

Estados Unidos es, por mucho, el mayor donante de ayuda humanitaria del mundo y USAID administra miles de millones de dólares en asistencia humanitaria, de desarrollo y de seguridad en más de 100 países.

Peter Marocco, un funcionario designado por el gobierno durante el primer mandato de Trump, fue uno de los líderes en la aplicación del cierre. Los empleados de USAID dicen que creen que los agentes externos a la agencia con credenciales de visitante que hacen preguntas a los empleados dentro de la sede de Washington son miembros del equipo DOGE de Musk.

