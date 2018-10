Trump, una máquina de insultar oponentes, culpa a los medios del bajo nivel del discurso político

Todas son personas que han criticado duramente a Trump y a las que él ha respondido con descalificativos y, a veces, con veladas amenazas. Sin embargo, el presidente no parece ver ninguna relación entre sus palabras y el clima tóxico en el que se producen estos peligrosos envíos , de los que hasta ahora los investigadores no conocen al responsable.

Trump no creó la polarización que padece EEUU, es un fenómeno que tiene varios años en gestación, pero no solo él no ha ayudado a reducirla, sino que la ha usado como fiilón electoral, tanto en 2016, como ahora en la campaña para las elecciones de mitad de período de noviembre.