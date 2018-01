Trump: "Si no tenemos el muro, no queremos DACA"

El presidente Donald Trump insistió este sábado desde Camp David, donde se reúne con líderes del Partido Republicano, que si no hay un acuerdo para construir el muro fronterizo con México no habrá una solución definitiva para los dreamers: "Queremos el muro. El muro sucederá o no tendremos DACA".

Trump dio unas breves declaraciones tras conocerse este viernes que la Casa Blanca presentó una lista de medidas, cuyo costo total es de 33,000 millones de dólares en un periodo de 10 años, que incluye aumentar la seguridad en la frontera y que pone en peligro la posibilidad de un acuerdo con los demócratas para proteger a los dreamers, jóvenes indocumentados que están en el país ilegalmente y entraron cuando eran menores de edad.



Entre los requisitos está la contratación de 10,000 agentes de inmigración, leyes más severas para los que buscan asilo y el fin de fondos federales para las conocidas como 'ciudades santuario'. Para el muro con México, solicita 18,000 millones.

"Si no tenemos el muro, no queremos DACA. Queremos eliminar la inmigración en cadena, es muy importante. Y queremos eliminar el sistema de lotería de visas. Además necesitamos fondos para la seguridad fronteriza. Estas son personas maravillosas; necesitamos a ICE", afirmó Trump el sábado.

Tras eliminar el programa de Acción Diferida (DACA) en septiembre y dar al Congreso hasta marzo para buscar una solución permanente para los dreamers, Trump ha presionado a los legisladores republicanos a usar la oportunidad para conseguir el presupuesto necesario para la construcción de la barrera fronteriza, su principal promesa de campaña.



"Queremos que DACA se apruebe, pero también queremos una gran seguridad para nuestro país", aseguró el sábado. "Es importante. Queremos parar el ingreso de las drogas. Tenemos que eliminar el sistema de lotería".

Las condiciones solicitadas por el gobierno de Trump se conocen luego de que se realizara el pasado jueves una reunión a puerta cerrada del presidente con senadores republicanos para hablar precisamente de la seguridad fronteriza y el Dream Act.

Los requisitos del presidente para firmar una solución para los dreamers fueron entregados al senador demócrata Richard J. Durbin, según publicó el diario The New York Times.

A nivel nacional, varios grupos activistas habían presionado al Congreso para que se aprobara una solución para los soñadores antes del fin de 2017.



El plan era que los demócratas usaran su poder para rechazar a fin de año las propuestas de financiamiento a corto plazo del gobierno -creando así un cierre temporal del gobierno federal- si las mismas no incluían la solución migratoria.

Sin embargo, los republicanos se mantuvieron firmes en la postura de que cualquier acuerdo para los dreamers debería incluir las prioridades fronterizas de Trump. Y los demócratas, aunque no están de acuerdo con la idea, han cedido en varias ocasiones para evitar el cierre del gobierno.