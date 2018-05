El presidente Donald Trump ordenó al Pentágono que estudie la posibilidad de reducir los 28,500 soldados estadounidenses emplazados en Corea del Sur , según publicó este jueves The New York Times , citando a personas implicadas en las discusiones.

El diario neoyorquino agrega que Trump también arguye que Estados Unidos no recibe una compensación adecuada por el costo de mantener sus tropas en Corea del Sur, que protegen principalmente a Japón y que décadas de presencia militar estadounidense no habían impedido que el Norte se volviera una amenaza nuclear.

Además, el presidente cree que tanto Corea del Sur como Japón no han aprovechado su bonanza económica para desarrollar un músculo militar que les permita prescindir de la ayuda estadounidense.

Trump, según The New York Times, también cuestiona la utilidad de mantener el elevado contingente ya que considera que décadas de presencia militar estadounidense no han servido para evitar que Corea del Norte desarrolle su programa nuclear.