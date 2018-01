"No hubo colusión": dice Trump 7 veces al evitar responder si será interrogado sobre el 'Rusiagate'

El presidente Donald Trump se retractó de su promesa hecha el año pasado de colaborar con el fiscal especial Robert Mueller en la investigación del denominado ' Rusiagate' que trata de determinar si hubo coordinación entre la campaña del entonces candidato presidencial republicano y funcionarios rusos para afectar los resultados de las elecciones.

Tras decir varias veces, siete en total, que "no hubo colusión" Trump desvió el tópico hacia su excontendiente, la demócrata Hillary Clinton, al afirmar que todo el tema se trató de un montaje del Partido Demócrata para justificar su derrota en las presidenciales.



publicidad

Por ejemplo, en una entrevista con el diario The New York Times hace unos días en su resort de West Palm Beach, Florida, Trump dijo 16 veces "no hubo colusión".

Trump indicó que es "poco probable" que la entrevista con el fiscal especial Mueller ocurra y se limitó a decir que cualquier contacto formal sobre el tema debe hacerse a través de sus abogados.

"Hablaré con abogados (...) Veremos qué pasa", respondió Trump cuando fue consultado sobre si hablaría con Mueller sin condiciones, en una conferencia de prensa este miércoles en la Casa Blanca junto a la primera ministra de Noruega, Erna Solberg.





Se trata de un giro a la posición que el presidente había adoptado en mayo pasado, luego de despedir abruptamente al entonces jefe del FBI, James Comey. En aquel momento, Trump negó que la salida de Comey fuera consecuencia de su manejo de la investigación sobre Rusia y que estaba 100 por ciento dispuesto a declarar bajo juramento.

Los comentarios del presidente se dan días después de que el fiscal Mueller, planteó al equipo legal del presidente que buscará entrevistar al mandatario. El periódico The Washington Post detalló que Mueller mencionó sus intenciones de entrevistar a Trump a fines de diciembre en una reunión con los abogados del presidente, John Dowd y Jay Sekulow.

La entrevista se produciría en las próximas semanas, según fuentes anónimas familiarizadas con el caso citadas por varios medios. De acuerdo con los informes, los abogados del presidente están discutiendo cómo llevar a cabo ese encuentro y analizando si permitirle a Trump enfrentarse a preguntas abiertas cara a cara sin parámetros claros.



Un reporte de NBC asegura que el equipo legal del mandatario ha estado buscando el modo de evitar que el presidente pueda ser entrevistado por el FBI o los investigadores de Mueller. Los comentarios de Trump de este miércoles sustentan de alguna forma la veracidad del reporte de la cadena de televisión.





En caso de no poder evitar una entrevista o interrogatorio, los abogados evalúan si el mandatario podría dar respuestas escritas a los investigadores, una vez que el equipo del fiscal especial demuestre que no puede obtener la información que busca sin hablar con el presidente.

Este miércoles y sin responder directamente a si estaba dispuesto a colaborar con Mueller, Trump evadió hablar más sobre el tema e insisitió que "no ha habido colusión" entre su campaña y funcionarios vinculados al Kremlin para afectar los comicios presidenciales de noviembre de 2016.

Tras decir varias veces, siete en total, que "no hubo colusión" Trump desvió el tópico hacia su excontendiente, la demócrata Hillary Clinton, al afirmar que todo el tema se trató de un montaje del Partido Demócrata para justificar su derrota en las presidenciales.



publicidad

Por ejemplo, en una entrevista con el diario The New York Times hace unos días en su resort de West Palm Beach, Florida, Trump dijo 16 veces "no hubo colusión".

En todo caso, los investigadores, de la oficina de Mueller y de al menos cuatro comités del Congreso, están haciendo foco no solo en si hubo colusión entre el círculo de Trump y emisarios rusos, sino también en si el presidente intentó obstruir a la justicia con el despido de Comey.