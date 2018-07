Trump es "el único" a quien le parece buena la idea cerrar el gobierno si no logra fondos para el muro con México

Damos por descontado que a los trabajadores federales no les gusta la perspectiva de quedarse sin recibir sus pagos, la consecuencia inmediata e inevitable que tiene un cierre del gobierno cuando se queda sin presupuesto.

Por eso, la idea planteada el domingo por el presidente Donald Trump en un mensaje de su cuenta Twitter (y repetida durante su rueda de prensa con el primer ministro de Italia en la Casa Blanca este lunes) de que está dispuesto a correr ese riesgo si el Congreso no aprueba los fondos necesarios para el muro fronterizo y seguridad fronteriza, con seguridad no agrada a decenas de miles de esos empleados públicos.

El futuro del programa DACA que protege a los dreamers y el financiamiento del muro fronterizo fueron los temas que llevaron al impasse, cuando los republicanos no lograron los votos para someter a votación los fondos federales.

Fuentes del Congreso aseguraron este lunes a Univision Noticias que el presidente "es el único" en Washington "que está hablando de un cierre del gobierno federal" , y ponen en duda que la estrategia presidencial vaya a tener éxito en promover su dura agenda migratoria, que ya ha sido rechazada por los representantes luego que los republicanos no han logrado amasar los votos necesarios.

"Elecciones desafiantes"

“Vamos a tener unas elecciones de mitad de período desafiantes de cualquier manera y no veo cómo centrar la atención en el cierre del gobierno cuando tú controlas el gobierno te va a ayudar”, dijo a The New York Times el representante republicano por Oklahoma, Tom Cole, quien es miembro del Comité de Asignaciones, que decide las asignaciones presupuestarias para el poder ejecutivo.