Gobierno federal de EEUU cierra tras el rechazo del Senado a un acuerdo presupuestario

De no llegarse a algún otro acuerdo antes de medianoche, el gobierno de Estados Unidos suspenderá sus servicios no esenciales ante el estancamiento de las negociaciones entre los republicanos y demócratas sobre el financiamiento federal.

El Senado de Estados Unidos rechazó este viernes un acuerdo para evitar un cierre del gobierno federal, votando en contra de una medida que hubiera financiado los servicios públicos por varias semanas mientras el Congreso sigue negociando el presupuesto anual del gobierno.

El fracaso de la medida implica que el gobierno federal se quedará sin fondos para funcionar a partir de la medianoche, por lo que quedarán suspendidos los servicios no esenciales hasta que se llegue a un acuerdo de financiamiento federal.

Con al menos 48 votos en contra de avanzar el proyecto, los senadores rechazaron el viernes una medida que hubiera financiado el gobierno hasta mediados de febrero y que no incluía la solución permanente para los dreamers exigida por los demócratas durante las negociaciones. Cuatro republicanos votaron en contra de la medida: Jeff Flake (Arizona), Lindsey Graham (Carolina del Sur), Mike Lee (Utah) y Rand Paul (Kentucky).

La Cámara de Representantes había aprobado el jueves en la noche una medida que hubiera financiado el gobierno hasta el 16 de febrero, la cuarta de esa naturaleza que había sido propuesta desde que comenzó el año fiscal el pasado octubre. Sin embargo, su fracaso en el Senado implica que la medida no podrá ser enviada a la Casa Blanca para recibir la firma del presidente Donald Trump.

El fracaso de las negociaciones llega justo en la víspera del primer aniversario de Trump en la presidencia. El mandatario había cancelado el viernes un viaje a Florida que tenía pautado para celebrar el aniversario en su resort Mar-a-Lago, decidiendo quedarse en la Casa Blanca para negociar con el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.



¿Qué pasa durante un cierre?

El gobierno comenzará su cierre en la madrugada del sábado, aunque la mayoría de sus servicios esenciales seguirán en vigor. Los militares activos seguirán trabajando (aunque no se les pagará hasta que termine el cierre); el correo seguirá funcionando; y las agencias de seguridad y cortes no se verían afectadas ante un cierre limitado.



La última vez que Estados Unidos tuvo un cierre de gobierno fue en 2013, cuando ambos partidos no llegaron a un acuerdo de financiamiento ante demandas de los republicanos de que cualquier medida atrasara el lanzamiento de la ley de salud del presidente Barack Obama.

Esta vez el proceso se estancó ante demandas de los demócratas de que cualquier medida de financiamiento temporal incluyera la protección para los dreamers.

Cada agencia federal tiene su propio plan de contingencia para lo que llaman un "lapso en financiamiento", por lo que se espera una reacción coordinada ante el posible cierre de gobierno. Algunas agencias podrán seguir funcionando si tienen fondos aprobados que no expiran a medianoche o si no son sujetos a las reglas de apropiaciones.



Durante el último shutdown, por ejemplo, los controladores de tránsito aéreo, los funcionarios de la Administración de Seguridad del Transporte y los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza siguieron trabajando para no interrumpir el viaje aéreo.

Se estima que el cierre suspendería las operaciones de cerca de 800,000 trabajadores federales, una cifra parecida a la que se vio en 2013.

Mick Mulvaney, director de la Oficina de Manejo de Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca, dijo en una improvisada conferencia de prensa este viernes que el gobierno de Trump administraría un cierre de manera diferente a como lo hizo Obama.

"No vamos a convertirlo en un arma. No vamos a intentar herir a la gente, especialmente a las personas que trabajan para el gobierno federal", dijo a los periodistas, aunque salvo mantener los parques nacionales abiertos, no quedó del todo claro qué haría este gobierno efectivamente diferente.

Se espera que el Departamento de Educación, la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y otras agencias que no son esenciales suspendan sus operaciones.