Trump da marcha atrás con la desclasificación de información referida al 'Rusiagate'

El presidente argumentó que esta acción, que llega apenas cuatro días después de que ordenara liberar material "inmediatamente", se debe a que funcionarios del Departamento de Justicia lo convencieron de que no lo hiciera al menos por ahora.

"Me reuní con el Departamento de Justicia con respecto a la desclasificación de varios documentos NO EDITADOS. Acordaron en liberarlos, pero declararon que hacerlo podría tener un impacto negativo percibido en la investigación de Rusia. Además, aliados clave pidieron que no se liberaran", indicó.