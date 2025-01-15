Los problemas internacionales que ha creado Trump sin haber llegado a la Casa Blanca

Video Trump no descarta el uso de fuerza militar para tomar el control del Canal de Panamá y Groenlandia

La cortesía política y la tradición mandan que el presidente que está por entrar a la Casa Blanca no pise mucho el terreno del que está saliendo, sobre todo en asuntos de política exterior, algo que suele llevarse con consensos bipartidistas.

Claro que eso no siempre ha sucedido estrictamente de esa manera, pero nada como lo que ha hecho Trump desde que ganó la presidencia, de cazar peleas y generar polémicas no ya con adversarios, sino con aliados de EEUU tan importantes como Canadá, México (los dos principales socios comerciales del país) y Noruega (un miembro de la OTAN) o Panamá.

Desde hace varias semanas, el presidente electo insiste en promover unas tesis expansionistas según las cuales es de importancia estratégica para EEUU controlar territorialmente el canal de Panamá (retomarlo, es la palabra que ha usado) o la isla de Groenlandia, la mayor del mundo y que pertenece a Noruega.

Incluso, ha sugerido que Canadá debería ser un estado más de la unión o que el golfo de México debería llamarse golfo de EEUU.

Como presidente electo a la espera de asumir el mando, Trump ha tenido declaraciones y acciones que complican el trabajo a la diplomacia estadounidense de una manera que no se ha visto en las últimas décadas.

Es cierto que a fines de los años 60, en plena campaña electoral, Richard Nixon tuvo contactos con la comunista Vietnam del Norte sugiriéndoles esperar su llegada al poder para negociar un mejor trato, o que, en 1980, operarios cercanos a Ronald Reagan hicieron gestiones para postergar la liberación de los rehenes de la embajada en Irán que no pudo solucionar el recién fallecido Jimmy Carter.

Pero fueron gestiones (indebidamente) hechas a la sombra, no ante la mirada pública como ha estado haciendo Trump.

La sorpresiva fijación de Trump con el canal de Panamá

A finales de diciembre, Trump amenazó con exigir que Washington retome el control del estratégico paso naviero, algo improbable dado que Panamá es un país soberano y Estados Unidos entregó el control de ese paso en 1999.

"Nuestra Marina y comercio han sido amenazados de una forma muy injusta e imprudente. Las tasas que cobra Panamá son ridículas", escribió Trump en su plataforma Truth Social, tocando un tema que nunca antes había planteado, ni siquiera en el fragor de la campaña.

Trump afirma que existe una creciente influencia de China sobre el canal que une los océanos Atlántico y Pacífico y afirmó que "si Panamá no puede garantizar una "operación segura, eficiente y confiable" del canal, "entonces demandaremos que nos devuelvan el canal de Panamá en su totalidad y sin lugar a dudas"

El presidente panameño, José Mulino, respondió diciendo que "cada metro cuadrado del canal de Panamá y su zona adyacente es de Panamá y lo seguirá siendo (...) La soberanía e independencia de nuestro país no son negociables", además negó que haya chinos u otros extranjeros administrando el canal.

El canal de Panamá, cuya construcción fue completada por Estados Unidos en 1914, fue devuelto al país centroamericano bajo el acuerdo de 1977 suscrito por el recién fallecido presidente demócrata Jimmy Carter. Panamá retomó así el control completo del paso comercial en 1999.

Trump sugiere que Canadá sea el estado 51 para evitar aranceles

Tras ganar la presidencia, Trump empezó amenazando a Canadá y a México con imponerles aranceles a sus exportaciones. De allí pasó a decir repetidas veces que Canadá debería unificarse con Estados Unidos como un nuevo estado, retórica que al principio sonó como una provocación al primer ministro saliente Justin Trudeau, pero que resuena una y otra vez.

Esta es una nueva faceta de Trump que pasó de una retórica de "EEUU primero" a un nuevo discurso de tono expansionista imperialista clásico (más típico del siglo XIX o principios del XX) que habla de anexiones o de tomar el control de territorios, incluso, usando la fuerza.

En una conferencia de prensa a fines de 2024 Trump dijo que no usaría la fuerza militar para anexarse el país vecino, con más de 40 millones de habitantes, pero amenazó con “fuerza económica”, al tiempo que describió el déficit comercial con Canadá como un "subsidio", pese a que se trata de una de las mayores economías del planeta.

Sus críticas y, sobre todo, su displicencia, incidió en una crisis política interna que terminó con la renuncia a buscar seguir en el poder del primer ministro Justin Trudeau, de quien se burló llamándolo "gobernador" en un choque en el que el premier canadiense terminó luciendo débil a ojos de muchos de sus electores, algo que selló el declive que ya venía experimentando su Partido Liberal.

El golfo de México, o golfo de EEUU, según Trump

México es el otros vecinos y socio comercial de EEUU que Trump tiene en la mira. Ya amenazado con aranceles a su producción y ha asomado la posibilidad de incursiones militares para combatir a las mafias narcotraficantes que operan en su territorio.

Pero una verdadera sorpresa de la transición fue la repentina idea de Trump de que buscará cambiar el nombre del golfo de México por el de “golfo de Estados Unidos”, al cuerpo de agua de 968,750 millas cuadradas que ha llevado ese nombre actual por casi cuatro siglos.

“Golfo de Estados Unidos, qué nombre tan bello. Y es apropiado, es apropiado”, dijo Trump en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago asegurando que el cambio es necesario porque Estados Unidos hace “la mayor parte del trabajo” en el golfo y es “nuestro”.

El golfo de México a menudo se conoce como la "Tercera Costa" de Estados Unidos debido a su frente continental a lo largo de cinco estados del sur.

Al día siguiente de la ocurrencia del futuro presidente , la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum salió a responder mostrando un mapa de 1607 en el que no existe división entre México y lo que entonces eran territorios de Norteamerica en la que apenas ese año se estaba fundando Jamestown, el primer asentamiento de colonos británicos en el estado de Virginia.

"¿Por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no?", planteó sonriente Sheinbaum. "Desde 1607, la Constitución de Apatzingán era de América Mexicana. Entonces, vamos a llamarle América Mexicana", agregó.

La obsesión con el control de Groenlandia

En cambio, no es nueva la pretención de Trump de que la isla de Groenlandia sea parte de EEUU. Fue algo que ya planteó en su primera presidencia, aunque no se sabe muy bien por qué, cómo o quién le sugirió la idea que tiene muy pocas posibilidades de concretarse.

Groenlandia es una isla ártica de 1.2 millones de millas cuadradas (el 80% cubiertas por el hielo) y apenas 56,000 habitantes. Por su ubicación entre el círculo polar ártico entre EEUU, Rusia y Europa, es un premio geopolítico que el de Washington y otros gobiernos han tenido en la mira durante más de 150 años.

Se ha hecho más valiosa a medida que el Ártico se abre al transporte marítimo y al comercio producto de los deshielos vinculados al calentamiento global. La brecha formada entre Groenlandia, Islandia y Reino Unido es considerada una región marítima estratégica.

EEUU mantiene una base militar en el norte del territorio, en virtud de un amplio acuerdo de defensa firmado en 1951 entre Copenhague y Washington.

El republicano habla en repetidas ocasiones de seguridad militar para justificar su obsesión con Groenlandia, pero nunca ha aportado más detalles que permitan entender su inusitado interés que quedó patente con la inesperada visita que días atrás hizo su hijo mayor, Donald Trump Jr,.

Pero esto no parece importar a Trump, que este martes no descartó el uso de la fuerza militar o la imposición de aranceles a Dinamarca para hacerse con el control de la isla.