Washington despide a Carter con un funeral de Estado en la Catedral Nacional

Jimmy Carter, quien se consideraba un outsider incluso cuando ocupaba el Despacho Oval como el 39º presidente de Estados Unidos, fue honrado este jueves con un funeral de Estado en la Catedral Nacional de Washington, en el que fue homenajeado por el presidente Joe Biden, familiares y amigos cercanos.

El féretro de Carter recibirá un segundo servicio y su entierro en su pequeña ciudad natal en Plains, Georgia.

Biden ofreció la elegía central a su compañero demócrata, cuando faltan 11 días para que deje la Presidencia en manos de Donald Trump. Como Carter, Biden no logró la reelección en el cargo.

Biden recordó cómo fue él el primer senador en activo en respaldar la campaña presidencial de Carter en 1976, siendo un joven parlamentario.

Este jueves terminan seis días de actos nacionales que comenzaron en Plains, donde Carter nació en 1924, vivió la mayor parte de su vida y murió el 29 de diciembre a la edad de 100 años.

Ahora, los restos de Carter, acompañados por sus cuatro hijos y su familia, regresarán a Georgia en el avión que funge como el Air Force One cuando el presidente en activo viaja a bordo.

Tras un último recorrido por su ciudad natal, pasando por la antigua estación de tren que sirvió como sede de su campaña presidencial de 1976, será enterrado en una propiedad de la familia, en una parcela junto a la ex primera dama Rosalynn Carter, quien murió en 2023 después de más de 77 años de matrimonio.

Un momento de rara cordialidad política en Washington

En un momento inusual de cortesía para la polarizada nación, todos los sucesores de Carter asistieron al funeral en Washington, incluido el presidente electo Donald Trump. La única ausencia notable fue la de la exprimera dama Michelle Obama.

Incluso, el fallecido expresidente Gerald Ford estuvo presente en la elegía que había escrito para Carter y que fue leída por su hijo Steve Ford, quien empezó ofreciendo sus condolencias a la familia Carter: “Dios hizo algo bueno al crear a tu padre”.

“Por suerte, durante una breve temporada, Jimmy Carter y yo fuimos rivales”, comenzó leyendo Steve Ford el texto en el que su padre explicaba como tras ser rivales en las elecciones de 1976, que ganó el demócrata, terminaron construyendo una de las “amistades más duraderas”.

Ford murió en 2006, pero él y Carter habían prometido que leerían panegíricos en sus respectivos funerales, algo que Ford no llegó a hacer, al menos en persona.

Ted Mondale, hijo de Walter Mondale, quien fue vicepresidente de Carter, también leyó un texto que su padre escribió para Carter antes de su propia muerte en 2021.

Carter en el recuerdo de la población

Durante días, tanto en actos formales como líderes políticos y empresariales o ciudadanos de a pie han recordado a Carter por su decencia y por usar una prodigiosa ética de trabajo para hacer algo más que obtener poder político.

“Estableció un estándar muy alto para los presidentes, cómo se puede usar la voz y el liderazgo para causas”, dijo Bill Gates, cofundador de Microsoft y cuya fundación sufragó el trabajo de Carter para eliminar enfermedades tratables como la de la lombriz de Guinea. Gates habló con The Associated Press el miércoles, poco antes de volar a Washington para el funeral.

“Sea cual sea el prestigio y los recursos que tengas la suerte de tener, lo ideal es que puedas aprovecharlos y adoptar una visión social aún más amplia en tu carrera posterior al sector privado”, apuntó Gates.

Bernice King, hija del asesinado líder de derechos civiles Martin Luther King Jr., comparó a los dos georgianos ganadores del Premio Nobel de la Paz.

“Ambos, el presidente Jimmy Carter y mi padre, nos mostraron lo que es posible cuando tu fe te impulsa a vivir y liderar desde un lugar centrado en el amor”, señaló King, que también planea asistir al acto en Washington.

Filas en el frío para ver pasar la procesión de Carter

Largas filas de dolientes esperaron varias horas a pesar de las gélidas temperaturas para pasar junto a su ataúd, cubierto con la bandera nacional, en la Rotonda del Capitolio, mientras que los homenajes se centraron tanto en su trabajo humanitario después de dejar la Casa Blanca como en lo que hizo como presidente entre 1977 y 1981.

Carter, un evangélico bautista que hizo campaña como cristiano renacido, será recordado por la tarde en un funeral en la Iglesia Bautista Maranatha, el pequeño edificio donde enseñó en la escuela dominical durante décadas después de dejar la presidencia. Su féretro se situará debajo de una cruz de madera que él mismo fabricó en su taller.

Carter, quien llegó a la presidencia tras prometer un buen gobierno y un diálogo honesto a un electorado desilusionado por la guerra de Vietnam y el Watergate, firmó leyes importantes y negoció un histórico acuerdo de paz entre Israel y Egipto. Pero también ocupó el cargo en un momento de repunte de la inflación y las tasas de interés, y de crisis internacionales, y sufrió una contundente derrota a manos del republicano Ronald Reagan en 1980.

Dos años después, él y Rosalynn abrieron el Centro Carter en Atlanta, una organización no gubernamental que los llevó por todo el mundo luchando contra enfermedades, mediando conflictos, monitoreando elecciones y abogando por la igualdad racial y de género. El centro, donde Carter descansó antes de llegar a Washington, tiene 3.000 empleados y contratistas a nivel mundial.

