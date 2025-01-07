"¡Hagamos a Groenlandia grande otra vez!" Qué hacía el hijo de Trump en esa isla que su padre ha sugerido anexar a EEUU

La visita este martes del hijo mayor del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, a Groenlandia, ha generado especulaciones, después de que su padre volviera a mencionar la idea de comprar la que es considerada la mayor isla del mundo, que forma parte del reino de Dinamarca como nación autónoma.

Donald Trump Jr. aterrizó este martes en Nuuk, capital de la isla de unos 57,000 habitantes. En su cuenta de la red social X publicó un video en el que se ve la cabina del avión en el que supuestamente volaba, iniciando el aterrizaje con los helados promontorios de Groenlandia en el horizonte.

PUBLICIDAD

Durante su programa del lunes por la noche en la plataforma Rumble, el hijo mayor de Trump dijo que iba a hacer un "viaje personal, muy largo, de un día" a Groenlandia junto a Charlie Kirk, un destacado activista pro-Trump y agregó que lo haría "como turista", para hablar con la gente, y que no se reuniría con ningún funcionario del gobierno local.

Una persona familiarizada con el viaje, dijo bajo anonimato a The Washington Post que el hijo de Trump iba a Groenlandia para grabar un video para un podcast.

El avión en el que viajaba Donald Trump Jr. a su llegada a Nuuk, Groenlandia, el martes 7 de enero de 2025. Imagen EMIL STACH/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Ima



Donald Trump Jr. no tiene hasta el momento ningún papel oficial en la próxima administración, pero ha sido una figura clave en la campaña y es un claro representante político de su padre, quien, horas antes de la visita de su hijo, volvió a reiterar su interés en anexar la isla para Estados Unidos, fomentando la polémica.

"Mi hijo, Don Jr, y varios representantes viajarán allí para visitar algunas de las zonas y lugares de interés más significativos", escribió el presidente electo en una publicación en su sitio Truth Social. "Groenlandia es un lugar increíble y la gente se beneficiará enormemente si, y cuando, se convierta en parte de nuestra nación. La protegeremos y la apreciaremos de un mundo exterior muy cruel. ¡HAGAMOS A GROENLANDIA GRANDE OTRA VEZ!"

Qué dicen las autoridades de Groenlandia sobre la visita de Donald Trump Jr.

La polémica que ha desatado la visita del hijo de Trump este martes a Groenlandia ha hecho que las autoridades locales se vieran obligadas a emitir declaraciones al respecto y han dejado claro que el viaje de Trump Jr. tiene lugar "como un individuo privado" y que no es visita oficial ni hay reuniones planificadas ni solicitadas por ninguna de las dos partes.

PUBLICIDAD

Mininguaq Kleist, secretario del Departamento de Asuntos Exteriores de Groenlandia, dijo a la agencia AP que las autoridades fueron informadas de que el hijo de Trump estaría unas 4 o 5 horas en la isla. En un comunicado emitido el lunes, Kleist dijo que “Groenlandia es un país abierto y da la bienvenida a los visitantes” y que la naturaleza de la visita de Trump Jr. era privada.

Por su parte, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, volvió a repetir este martes que el futuro de Groenlandia debe ser decidido por sus propios habitantes.

"Groenlandia pertenece a los groenlandeses", dijo Frederiksen al canal TV 2, y añadió que la isla ártica "no está en venta".

Las polémicas declaraciones de Trump sobre una posible anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos, no fueron la primera vez que el presidente electo mostró interés en esa isla.

A finales de diciembre, Trump dijo que “la propiedad y el control de Groenlandia [por parte de EEUU] son una necesidad absoluta”, mientras anunciaba a Ken Howerey como su candidato para embajador en Dinamarca. También habló del tema durante su primer mandato, cuando EEUU abrió por primera vez en décadas un consulado en Groenlandia y otorgó 12 millones de dólares al territorio para fomentar su desarrollo económico y energético.

En un libro publicado en 2022 por dos periodistas, se reveló que el expresidente sugirió a sus asesores la posibilidad de intercambiar Puerto Rico por Groenlandia.

En comentarios anteriores sobre comprar Groenlandia, Trump dijo una vez: "Esencialmente, se trata de una gran operación inmobiliaria. Se pueden hacer muchas cosas allí".