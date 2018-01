Trump intenta seducir a los dreamers con un posible camino a la ciudadanía en 10 o 12 años

El presidente Donald Trump aseguró este miércoles a reporteros que está contemplando la posibilidad de que los dreamers puedan optar a la ciudadanía en 10 o 12 años, en momentos cuando se lleva a cabo una caldeada negociación en el Congreso sobre el destino de más de 800,000 jóvenes que llegaron al país con sus padres cuando eran niños.

La idea de otorgarle a los dreamers un camino a la ciudadanía en 10 o 12 años es similar a una propuesta que un grupo bipartidista hizo a mediados de enero al presidente, quien la rechazó.

El proyecto, conocido como Plan del Grupo de los Seis, recomendaba que los beneficiarios de DACA recibieran primero una residencia provisional por 12 años. Los beneficiarios, según el plan, podrán sumar hasta dos años de su DACA a la espera para poder solicitar la residencia legal permanente (green card) y la ciudadanía. Durante el tiempo de espera por la residencia legal permanente, los dreamers no serán elegibles para beneficios federales, por ejemplo, como los relacionados con su seguro médico o ayudas para estudios.



El Grupo de los Seis está integrado por los senadores demócratas Richard Durbin (Illinois), Robert Menéndez (Nueva Jersey) y Michael Bennet (Colorado), y los republicanos Jeff Flake (Arizona), Lindsey Graham (Carolina del Sur) y Cory Gardner (Colorado).

En la actualidad, un inmigrante primero debe conseguir la residencia legal permanente y solo cinco años después puede optar por la ciudadanía estadounidense. Quienes están casados con ciudadanos solo esperan tres años después de tener la green card (tarjeta verde).

Este miércoles, la Casa Blanca adelantó que para el lunes el presidente enviará al Congreso un "marco legislativo" sobre inmigración, en el que incluiría una solución para los dreamers. Su solución está fundamentada en cuatro pilares, que ya ha puesto sobre la mesa en ocasiones anteriores: mayor seguridad para la frontera y blindar los huecos legales; acabar con la inmigración en cadena de familias; el fin de la lotería de visas y los dreamers.



"No le creemos"

El vocero del Caucus Hispano, Carlos Paz, se mostró escéptico ante la oferta de Trump: “No le creemos. No hasta que haya acción y legislación. Y como dijo Santo Tomás, hasta no ver, no creer”.

Por su parte, una fuente conocedora de las nuevas negociaciones bipartidistas que se llevan a cabo en el Senado y que Univision Noticias reportó en exclusiva la tarde de este miércoles, dijo que la mayoría de los integrantes del grupo que participa en el encuentro “no cree nada de lo que dice el presidente Trump”.

Los dreamers también reaccionaron a la promesa de Trump, criticándole su negativa anterior para darle el visto bueno a un camino hacia la ciudadanía para los beneficiarios de DACA. “Nosotros vamos a seguir luchando. Y si en verdad los republicanos, el presidente y los demócratas quieren defender a los jóvenes, lo simple es que debatan, aprueben y promulguen el Dream Act y se convierta en realidad. Ya tenemos un proyecto de ley introducido, sólo falta que lo acepten y voten por él cuanto antes”, indicó Cristina Jiménez, directora de la organización United We Dream.