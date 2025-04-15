Cambiar Ciudad
Aranceles

EEUU anuncia aranceles de casi el 21% para la mayoría de los tomates mexicanos

El Departamento de Comercio estadounidense anunció en un comunicado que en un plazo de 90 días se retira del Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping sobre Tomates Frescos de México de 2019.

Univision y AFP picture
Por:Univision y AFP
Video Guerra comercial entre EEUU y China: Trump podría anunciar aranceles a chips importados del país asiático

El gobierno de Donald Trump anunció este lunes que impondrá aranceles del 20.91% sobre la mayoría de las importaciones de tomates mexicanos porque considera que sus precios son "injustos".



Este acuerdo permite a los productores mexicanos exportar tomate, conocido en algunas regiones como jitomate, a su vecino del norte sin pagar aranceles antidumping.

Pero Washington advirtió que a partir del 14 de julio aplicará un recargo "del 20.91% sobre la mayoría de las importaciones de tomates procedentes de México".

"El acuerdo actual no ha logrado proteger a los productores de tomate estadounidenses de las importaciones mexicanas a precios injustos", se queja el Departamento del Comercio.

El comercio de tomates entre México y EEUU en cifras

En 2024, México figuraba entre los 10 países productores de tomate al cubrir el 24.7% de la oferta, según datos de la secretaría de Agricultura y Desarrollo Social mexicana. Estados Unidos fue el principal destino.

Según el Banco Mundial, México exportó 1.8 millones de toneladas de tomates a Estados Unidos en 2023, por un valor de 2,800 millones de dólares. Se convirtió así entre los primeros cinco productos agroalimentarios que generaron más divisas al país.

Entre los destinatarios también destacan Canadá, Japón, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela, Belice y Brasil, según el gobierno mexicano.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero, México ha sido uno de los principales objetivos de los aranceles del republicano.

Fue el primer país, junto con Canadá, en ser objeto de tarifas aduaneras del 25% a principios de marzo. Washington acusa a sus dos vecinos de no hacer lo suficiente para limitar la entrada de migrantes y fentanilo a Estados Unidos.

Estos aranceles aduaneros fueron posteriormente suspendidos en gran parte, pero México también se ve afectado por el 25% de gravámenes al acero y al aluminio, y por los recargos a los automóviles.

Video China le responde a Trump y eleva a 125% los aranceles a EEUU: aumenta la tensión por la guerra comercial
Relacionados:
ArancelesDonald TrumpEstados Unidos de América

