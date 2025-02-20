McConnell anuncia su retiro, poniendo fin a una larga carrera como líder republicano en el Senado

El senador republicano Mitch McConnell anunció este jueves que no buscará la reelección el próximo año, poniendo fin a una larga trayectoria como un influyente político que defendió causas conservadoras, pero que finalmente cedió terreno al feroz populismo que se apoderó del Partido Republicano bajo el presidente Donald Trump.

McConnell, el líder de partido en el Senado que más tiempo ha servido en la historia de Estados Unidos, eligió su 83 cumpleaños para compartir su decisión de no postularse para otro mandato en Kentucky y retirarse cuando termine su actual período. Informó a The Associated Press de su decisión antes de dirigirse a sus colegas en un discurso en el suelo del Senado.



Su anuncio marca el epílogo de una carrera notable como un maestro estratega, en la que ayudó a forjar una Corte Suprema conservadora y guió al Senado a través de recortes de impuestos, juicios políticos y feroces luchas partidistas.

PUBLICIDAD

“En siete ocasiones, mis compañeros de Kentucky me han enviado al Senado”, dijo McConnell en comentarios preparados que se proporcionaron con antelación a AP. “Cada día me he sentido honrado por la confianza que han depositado en mí para hacer su trabajo aquí. Representar a nuestro estado ha sido el honor de mi vida. No buscaré este honor una octava vez. Mi actual mandato en el Senado será el último”.

Sus problemas de salud

McConnell, elegido por primera vez en 1984, tiene la intención de cumplir el resto de su mandato que termina en enero de 2027. El kentuckiano ha enfrentado una serie de episodios médicos en los últimos años, incluyendo lesiones sufridas por caídas y momentos en los que su rostro se congeló brevemente mientras hablaba.



El senador planea pronunciar su discurso en la cámara que veneraba como un joven pasante mucho antes de unirse a sus escaños como legislador novato a mediados de la década de 1980. Su dramático anuncio llega casi un año después de su decisión de renunciar a su puesto de liderazgo tras las elecciones de noviembre de 2024. El senador de Dakota del Sur, John Thune, un alto colaborador de McConnell, lo reemplazó como líder de la mayoría.

La inminente partida de McConnell refleja la dinámica cambiante del Partido Republicano liderado por Trump. Ha visto disminuir su poder en paralelo con su salud y su relación con Trump, quien una vez lo elogió como un aliado, pero ha comenzado a criticarlo en términos cáusticos.

En Kentucky, la salida de McConnell marcará la pérdida de un poderoso defensor y dará inicio a una competitiva primaria republicana el próximo año para lo que ahora será un escaño senatorial abierto. El gobernador demócrata de Kentucky, Andy Beshear, visto como una estrella en ascenso en su partido por haber ganado un cargo estatal en territorio republicano, ha dicho que no tiene interés en el Senado, aunque es ampliamente considerado un contendiente para un cargo más alto.

PUBLICIDAD

McConnell, un ferviente defensor del conservadurismo tradicional y de una política exterior robusta de Ronald Reagan, se ha encontrado cada vez más fuera de sintonía con un Partido Republicano que se desplaza hacia el populismo ardiente y a menudo aislacionista promovido por Trump.

McConnell sigue defendiendo el suministro de armas y otra ayuda a Ucrania para hacer frente a la invasión de Rusia, incluso cuando Trump intensifica sus críticas al país y a su líder, Volodymyr Zelenskyy. El senador planea dejar claro el jueves que la defensa nacional sigue siendo una prioridad en su agenda.

"Gracias a la determinación de Ronald Reagan"

“Gracias a la determinación de Ronald Reagan, el trabajo de fortalecer el poder duro estadounidense estaba bien encaminado cuando llegué al Senado”, dijo McConnell en sus comentarios preparados. “Pero desde entonces, hemos permitido que ese poder se atrofie. Y hoy, un mundo peligroso amenaza con superar el trabajo de reconstruirlo. Así que, para que ninguno de nuestros colegas dude de mis intenciones para el resto de mi mandato: tengo algunos asuntos pendientes que atender”.

McConnell y Trump fueron socios durante el primer mandato de Trump, pero la relación se rompió después de que McConnell culpó a Trump por actos “despreciables” en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 por parte de sus partidarios. Un deshielo momentáneo en 2024, cuando McConnell respaldó a Trump, no duró.

La semana pasada, Trump se refirió a McConnell como un “tipo muy amargado” después de que McConnell, quien luchó contra la polio de niño, se opuso a la confirmación del escéptico de las vacunas Robert F. Kennedy Jr. como el principal funcionario de salud del país. McConnell se refirió a Trump como un “ser humano despreciable” y un “narcisista” en una biografía del senador escrita por el subdirector de la oficina de Washington de The Associated Press, Michael Tackett.

PUBLICIDAD

Antes de su ruptura, Trump y McConnell impulsaron una reforma fiscal centrada en gran medida en reducciones de impuestos para empresas y contribuyentes de altos ingresos. Unieron fuerzas para remodelar la Corte Suprema cuando Trump nominó a tres jueces y McConnell los guió hacia la confirmación en el Senado, inclinando la alta corte hacia la derecha.

McConnell estableció un nuevo precedente para tácticas partidistas agresivas en 2016 al negarse incluso a dar una audiencia a la elección del presidente demócrata Barack Obama de Merrick Garland para reemplazar al fallecido juez de la Corte Suprema Antonin Scalia. Deteniendo el papel de “asesorar y consentir” del Senado para los nominados judiciales, McConnell dijo que la vacante debería ser ocupada por el próximo presidente para que los votantes pudieran expresar su opinión. Trump ocupó la vacante una vez que asumió el cargo, y McConnell más tarde calificó el bloqueo de la nominación de Garland como su “logro más trascendental”.

Más tarde, cuando la jueza liberal Ruth Bader Ginsburg murió semanas antes de las elecciones presidenciales de 2020 ganadas por el demócrata Joe Biden, McConnell apresuró la confirmación de Amy Coney Barrett a través del Senado, enfrentando acusaciones de hipocresía.

McConnell también guió al Senado —y a Trump— a través de dos juicios de destitución que terminaron en absoluciones.

Posición tibia frente a Trump y el asalto al Capitolio

En el segundo juicio, semanas después del mortal ataque al Capitolio por parte de una multitud que esperaba revertir la derrota de Trump en las elecciones de 2020, McConnell se unió a todos menos siete republicanos en votar para absolver. McConnell dijo que creía que Trump no podía ser condenado porque ya había dejado el cargo, pero el senador también condenó a Trump como “práctica y moralmente responsable” de la insurrección.

PUBLICIDAD

A lo largo de los años, McConnell osciló entre líder de la mayoría y líder de la minoría, dependiendo de qué partido tenía el poder. Defendió la gestión de la guerra de Irak por parte del presidente George W. Bush y no logró bloquear la reforma del sistema de salud de Obama.

McConnell, el senador que más tiempo ha servido en la historia de Kentucky, se aseguró de que el estado recibiera una gran cantidad de fondos federales. En su estado natal, fue un arquitecto clave en el ascenso de su partido al poder en un estado que durante mucho tiempo estuvo dominado por los demócratas.

Está casado con Elaine Chao, y han sido durante mucho tiempo una pareja influyente en Washington. En sus comentarios preparados el jueves, el senador se refirió a ella como su “compañera y confidente definitiva”. Chao fue secretaria de trabajo durante el mandato de Bush y secretaria de transporte durante el primer mandato de Trump, aunque renunció tras la insurrección en el Capitolio, diciendo que le había “profundamente preocupado”.

Las palabras de despedida de McConnell reflejaron su devoción al Senado y su desdén por sus detractores.

“El Senado sigue estando equipado para trabajos de gran consecuencia”, dijo. “Y, para decepción de mis críticos, todavía estoy aquí en el trabajo”.

Mira también: