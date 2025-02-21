Disputa geopolítica llega al deporte: Trudeau se burla de Trump tras derrota de EEUU en la final de hockey

Video Legisladora canadiense responde a Trump: “Tal vez a California le gustaría ser nuestra provincia 11”

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se burló tácitamente del presidente Donald Trump después de que Canadá venciera a Estados Unidos en la final del torneo de hockey 4 Nations Face-Off.

Trudeau publicó un post en X tras la victoria de Canadá 3-2 en tiempo extra, con una anotación de Connor McDavid, en Boston: "No puedes quedarte con nuestro país, y no puedes quedarte con nuestro juego".

You can’t take our country — and you can’t take our game. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 21, 2025



El mensaje parecía una alusión a Trump, quien recientemente sugirió la anexión de Canadá como el estado número 51, y afirmó que el país estaría mejor como parte de EEUU.

PUBLICIDAD

Estas declaraciones, junto con disputas comerciales por los aranceles a las importaciones que Trump amenazó con imponer a productos canadienses, han generado que el himno estadounidense sea abucheado en Canadá.

"Bienvenidos a EEUU, la decima primera provincia de Canadá", dice el cartel de este aficionado, mientras el público ingresa al Boston Garden, antes del partido de hockey entre Estados Unidos y Canadá. Imagen Charles Krupa/AP



Durante el torneo, hubo abucheos al himno canadiense en Boston, aunque no se repitieron en la final. Trump no asistió al partido, pero llamó al equipo estadounidense después de su práctica matutina.



Connor McDavid anotó en tiempo extra para darle a Canadá una victoria de 3-2 sobre EEUU en la final. Lo que debía ser un preparativo para los Juegos Olímpicos de 2026 se convirtió en una disputa geopolítica marcada por himnos abucheados y comentarios sobre la anexión de Canadá. La rivalidad se intensificó debido a las tensiones comerciales y declaraciones de Trump sobre convertir a Canadá en un estado.

Nathan MacKinnon y Sam Bennett también anotaron para Canadá, mientras que Brady Tkachuk y Jake Sanderson lo hicieron por EEUU.