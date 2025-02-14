"Ven aquí ilegalmente y te deportaremos": el mensaje de San Valentín de la Casa Blanca de Trump

Video “Quiero que cierres la boca”: el video viral del hijo de Musk hablándole a Trump

La cuenta oficial de la Casa Blanca publicó su mensaje de San Valentín: pero la referencia no fue al día del amor, las parejas, o la amistad... sino a las deportaciones.

"Las rosas son rojas, las violetas son azules, ven aquí ilegalmente y nosotros te deportaremos", dice el 'poema' de San Valentín de la cuenta de la Casa Blanca.



La 'poesía' está acompañada por dos fotos: una del presidente Donald Trump, y otra del zarde la frontera, Tom Homan.

Happy Valentine's Day ♥️ pic.twitter.com/6d7qmo7gtz — The White House (@WhiteHouse) February 14, 2025



El post, en tono aparentemente bromista, está plasmado en un fondo de corazones, color rosado, y fue difundido en los diferentes canales de redes sociales de la Casa Blanca.

En rasgos generales, las administraciones históricamente han publicado mensajes en referencia al día de San Valentín para conmemorar el amor, la pareja, la amistad. Pero este mensaje muestra una vez más la poco usual aproximación que el Gobierno de Trump tiene para comunicarse.

El mensaje fue recibido con reacciones festivas por parte de los seguidores del presidente y con rechazo e indignación por parte de quienes critican como deshumanizada la manera en que miles de inmigrantes están siendo tratados.

El mensaje continúa la misma línea en la que Trump ha estado hablando desde la campaña: su mayor promesa es realizar la "mayor operación de deportación de la historia" de EEUU.

Para ello, el presidente está usando todas las herramientas a mano para avanzar: presiones a las llamadas ciudades santuario para que colaboren con autoridades federales de inmigración; presionar y negociar con países latinoamericanos para que reciban vuelos de deportados; ampliación de la capacidad de centros de detención (incluido el de la base de la Bahía de Guantánamo); redadas y cerrar los caminos para solicitar asilo.